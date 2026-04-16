Según se supo, el tipo de cambio minorista se mantiene estable hace varias jornadas financieras. Desde que inició la semana, la divisa estadounidense perdió $15 en la cotización de su valor.

Actualmente, el dólar en el Banco Nación ser ubica en $1.330 para la compra y $1.380 para la venta. Ante esto, el mandatario se expresó en redes.

“UPs”, escribió Milei en sus redes, aludiendo hacia distintos economistas y opositores políticos que sostenían que el precio del dólar iba a dispararse bajo la gestión del libertario.

Fuente: Noticias Argentinas