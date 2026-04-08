El presidente Javier Milei recibirá este miércoles en Casa Rosada al gendarme argentino Nahuel Gallo a poco más de un mes de su liberación, luego de ser secuestrado por el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

El intercambio está programado para las 16.30, según confirmaron fuentes oficiales a la agencia Noticias Argentinas, y podría incluir la presencia de otros funcionarios.

Se trata del primer contacto con el mandatario tras su liberación, luego de permanecer 448 días privado de su libertad, que tuvo lugar el domingo 1° de marzo a raíz de las gestiones que llevó adelante de forma institucional la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Tras la liberación que se dio luego de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, posterior detención de Maduro, el efectivo de seguridad fue recibido por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y al canciller, Pablo Quirno, en su regreso al país en el Aeropuerto de Ezeiza.

Ambos ministros lo escoltaron también el 3 de marzo durante la conferencia de prensa que dio en el Edificio Centinela de la Gendarmería Nacional en la que brindó detalles de sus días detenido en el Rodeo I en Caracas.

Hacia finales de marzo, el gendarme catamarqueño volvió a su provincia, donde fue recibido por el gobernador local, Raúl Jalil. En el reencuentro con sus familiares, Gallo pidió “no olvidar” a los presos políticos que permanecen en Venezuela, entre ellos el argentino Germán Giuliani.

Fuente: Noticias Argentinas