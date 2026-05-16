El presidente Javier Milei expresó su respaldo hacia su par de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, tras el envío de ayuda humanitaria en medio de la crisis social y económica que atraviesa el país limítrofe.

El mandatario boliviano utilizó su cuenta de la red social X para agradecerle a Milei por el "invaluable apoyo" con los aviones Hércules que viajaron hacia a la ciudad de La Paz "para tareas de asistencia humanitaria".

"Mi más profundo agradecimiento al presidente Javier Milei por el invaluable apoyo brindado a Bolivia con el envío de los aviones Hércules para tareas de asistencia humanitaria. Este gesto de solidaridad no solo fortalece los lazos históricos de hermandad, entre nuestras naciones, sino que representa un alivio vital para nuestras comunidades en momentos de gran necesidad", expresó Paz Pereira.

En este sentido, agregó que valora "profundamente la disposición de la República Argentina para colaborar en la protección de la vida y el bienestar de nuestro pueblo", al tiempo que concluyó: "¡Gracias, Presidente!".

Por su parte, el libertario respondió el mensaje, al sostener que la Argentina "acompaña al pueblo boliviano y respalda a las autoridades democráticamente electas frente a quienes buscan desestabilizar y obstaculizar el camino de la libertad y el progreso", por lo que "vamos a seguir acompañando a Bolivia con cooperación, decisión y hechos concretos".

Rodríguez Pereira había denunciado la existencia de intentos de "desmontar" el sistema democrático mediante protestas y bloqueos impulsados por sectores que exigen su renuncia, al advertir que quienes busquen quebrar el orden constitucional "se van a ir a la cárcel".

Sostuvo que el proceso político boliviano "es irreversible" y acusó a sectores radicales de intentar desestabilizar al país, a solo seis meses de su llegada a la Presidencia.

En los últimos días, organizaciones como la Central Obrera Boliviana (COB), así como el movimiento indígena, campesino y obrero Ponchos Rojos, además de maestros y cooperativistas mineros, han intensificado sus movilizaciones y bloqueos.

Los movimientos opuestos al Gobierno exigen la dimisión de Paz Pereira, en medio de un clima de creciente tensión política y malestar económico.