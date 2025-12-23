El presidente Javier Milei encabezó este lunes por la noche un encuentro con la totalidad de su Gabinete en la Quinta de Olivos, en el que la primera línea del Gobierno se reunió para realizar un balance del año 2025 y delinear los principales desafíos para el próximo período.

La convocatoria, que incluyó a ministros y figuras clave de la administración, marcó el cierre del segundo año de gestión y buscó consolidar la imagen de un equipo cohesionado ante los retos del futuro inmediato. Entre los gestos simbólicos del evento, Milei entregó a cada uno de los presentes un ejemplar del libro “Defendiendo lo indefendible”, del economista Walter Block, como mensaje de respaldo ideológico y referencia para el rumbo de la gestión.

El ambiente de trabajo en Olivos estuvo atravesado por la necesidad de repasar las transformaciones impulsadas desde el Ejecutivo y por la urgencia de clarificar los próximos pasos en materia de gestión. Durante la jornada estaba previsto que se analicen no solo los logros y dificultades experimentados a lo largo de 2025, sino también las prioridades legislativas y políticas que definirán el inicio de 2026.

En la imagen del encuentro se observa al presidente acompañado por su hermana Karina Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, junto al resto de los funcionarios principales. El convite sirvió como marco para un intercambio directo sobre los avances en áreas sensibles y para reforzar la estrategia común de cara al próximo año.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, de Desregulación, Federico Sturzenegger, de Capital Humano, Sandra Petovello, de Interior, Diego Santilli, de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, de Salud, Mario Lugones, de Seguridad, Alejandra Monteoliva, de Defensa, Carlos Prestti participaron de la foto, que se completó con la presencia de la senadora Patricia Bullrich, el diputado Luis Petri, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el canciller Pablo Quirno, la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal y el asesor Santiago Caputo.

Así, el equipo del presidente Milei en pleno comenzó la reunión de balance anual y proyección para lo que viene.

La reunión adquirió una relevancia particular tras un año signado por importantes cambios en la conformación del equipo de Gobierno y por intensas negociaciones parlamentarias.

El objetivo central de la jornada fue repasar la gestión del segundo año al frente del Ejecutivo y establecer los ejes prioritarios para el próximo ciclo político. En ese sentido, la agenda de trabajo se dio luego de la reciente derrota oficialista en la votación en particular del título XI del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, incidente que obligó al Gobierno a replantear su estrategia legislativa y posponer la discusión de la reforma laboral para el mes de febrero.

Fuentes oficiales informaron que durante el encuentro se preveía discutir la necesidad de acelerar el diálogo con los gobernadores que retacearon apoyo en el Congreso, con el propósito de introducir cambios en el Senado que permitan blindar el superávit fiscal, definido como uno de los pilares centrales de la actual administración.

La consolidación de una coalición política capaz de garantizar la aprobación de las reformas estructurales quedó establecida como uno de los grandes desafíos de cara a 2026. La gestión de Milei, que transita la segunda etapa de su mandato desde el 10 de diciembre, enfrenta la tarea de consolidar el respaldo parlamentario necesario para avanzar con iniciativas clave como la ley de Inocencia Fiscal, la modernización laboral y la sanción definitiva del Presupuesto nacional.

La reunión tuvo como trasfondo el objetivo de mostrar un gabinete alineado y enfocado en la gestión, en un contexto de fuertes presiones económicas y políticas experimentadas durante el año. Según fuentes de la Presidencia, el balance presentado por Milei y sus funcionarios fue positivo, a pesar de las turbulencias económicas y políticas que marcaron buena parte del 2025, especialmente hasta fines de octubre.

La perspectiva de un 2027 con indicadores positivos en materia económica y social fue mencionada como meta central en los intercambios desarrollados en Olivos.

