El presidente Javier Milei publicó un mensaje en sus redes para referirse a la noticia sobre el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel, que se conoció este sábado y afectó a distintas figuras nacionales, tanto del ámbito deportivo como fuera de ese círculo.

Milei utilizó su cuenta oficial de Instagram para referirse a la circunstancia que atravesó el astro argentino durante el Mundial 2026, cuando se conoció la delicada situación de salud que atravesaba Jorge.

"Da vergüenza pensar que hubo anti‑Messi en la Argentina", sostuvo en su historia, donde criticó a lo que acusaron de realizar una "campaña" en contra del capitán de la Selección argentina mientras se disputaba la máxima competición del fútbol.

"Durante estos dos últimos meses, Messi buscó darle una alegría al pueblo argentino mientras su padre agonizaba y le quedaban pocos días de vida. Es el ser humano más grande de la historia del país", dice la publicación que compartió el presidente en sus redes.

Así, Milei buscó reflejar una opinión acerca de la noticia que sacudió al mundo del fútbol. Esta madrugada se conoció la noticia del fallecimiento de Jorge Messi, a la edad de 68 años. Los mensajes de pésame provinieron desde personalidades ligadas al fútbol hasta personalidades de la política y organismos internacionales, que expresaron su acompañamiento a los seres queridos de la familia Messi.

El Sanatorio Centro de Rosario informó que Jorge murió a las 02 horas del sábado y, por normativas de privacidad y respeto a la familia, no se darán detalles sobre las causas del deceso.

Agencia NA