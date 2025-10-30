Javier Milei y su Gabinete recibieron en la Casa Rosada a 20 gobernadores y consiguieron una foto robusta de cara a la ambiciosa agenda de reformas que planean impulsar en el Congreso. Si bien participó la mayoría de los jefes provinciales -entre ellos el de Entre Ríos, Rogelio Frigerio- no fueron invitados los peronistas Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur).

Del cónclave sí participaron Osvaldo Jaldo (Tucumán), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Macri (CABA), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Claudio Poggi (San Luis) Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Hugo Passalacqua (Misiones), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) Gustavo Sáenz (Salta), Martín Llaryora (Córdoba), Sergio Ziliotto (La Pampa), Jorge Macri (CABA) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero)

Por Mendoza, en tanto, estuvo la vicegobernadora Hebe Casado, al igual que su par chaqueña, Silvana Schneider. Zulma Reina, presidenta de la Legislatura de Neuquén, reemplazó a al neuquino Rolando Figueroa.

Puede interesarte

En cambio, el Gobierno no le cursó el convite a los opositores Kicillof, Quintela, Insfrán y Melella. De todas formas, en el pelotón que animó el encuentro hay mandamases que se ubican en la otra vereda de la gestión libertaria: Ziliotto y Zamora, principalmente.

La cumbre marca un giro de Milei respecto al vínculo con las provincias. Tras ganar los comicios, cursó el llamado con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro del Interior, Lisandro Catalán, como interlocutores.

El encuentro fue convocado por el propio Presidente luego de las elecciones del domingo pasado, que pintaron de violeta el país con la contundente victoria de La Libertad Avanza (LLA). La marca se impuso en 16 de los 24 distritos. Así las cosas, Milei busca dar un mensaje de institucionalidad y respaldo político a Washington, atento a la situación de la Argentina.

Fuente: Ahora