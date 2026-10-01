El presidente argentino Javier Milei llegó esta tarde al Palacio Elíseo y fue recibido por su par francés, Emmanuel Macron.

Milei arribó junto a su hermana Karina en un auto negro, que lo trasladó al interior de la sede del gobierno francés. Lo esperaba una fanfarria militar y ni bien estacionó, Macron se acercó a saludarlo con un abrazo. La secretaria general de la Presidencia, vestida de traje y saco rojo, hizo lo propio con la primera dama Brigitte Marie-Claude Macron.

La visita se dio en el contexto de Argentina Week, el evento que organizó la Embajada Argentina en este país, y que busca captar inversiones europeas.

Saludo entre ambos presidentes

El argentino llegó acompañado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, los ministros Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Canciller), Juan Bautista Mahiques (Justicia), Mario Lugones (Salud) y también el secretario de Medios, Fabián Fernández, y el embajador Ian Sielecki.

Después de una reunión privada entre los mandatarios, de unos 40 minutos, hubo un encuentro de trabajo más amplio, con parte de sus gabinetes y empresarios invitados.

La delegación local en París

Según fuentes oficiales, en la primera reunión se habló inteligencia artificial, de cómo marcha Argentina Week en Paris y los anuncios que están haciendo las empresas francesas, sobre todo en materia de energía.

Luego fue el encuentro con funcionarios, empresarios, gobernadores y otros integrantes de la delegación argentina, y sus pares franceses. Hablaron Milei y Macron y hubo preguntas. Del lado galo consultaron cómo hacía argentina para sostener el ajuste fiscal y se habló del ajuste de las cuentas públicas, “un tema que a los franceses les preocupa mucho”, dijeron en el Gobierno. Martín Migoya y Manuel Antelo fueron dos de los empresarios argentinos que hablaron. También estuvieron José Luis Manzano, Horacio Marín y Marcos Bulgheroni.

Discurso

En un discurso medido, corto y leído, Milei aseguró esta mañana en la OCDE que El presidente Javier Milei afirmó ante inversores y banqueros en la Argentina Week de París que su gobierno dispone de una “bazuca” de USD 75.000 millones para enfrentar “intentos desestabilizadores y golpistas” durante el proceso electoral, y sostuvo que 2028 será “el mejor año económico de la historia” si obtiene la reelección en 2027.

El mandatario proyectó que la economía argentina acumulará una expansión superior a 16 puntos al finalizar su mandato, frente a un crecimiento promedio inferior al 6% en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Según su evaluación, ese desempeño equivaldría a entre tres y cuatro veces el promedio histórico nacional.

Milei había expresado la misma previsión para 2028 durante una exposición ante inversores y banqueros de Wall Street, en Nueva York. En Francia, defendió las políticas de su administración, cuestionó al kirchnerismo y aseguró que esa fuerza “no volverá a ganar una elección nacional”.

“Hoy la Argentina quiere ser el país más pro mercado de Occidente y ya es uno de los que más crece”, sostuvo Milei. Añadió que su objetivo es convertir al país en “el de mayor libertad económica del mundo”.

El mandatario comparó a su administración con los tres gobiernos anteriores y afirmó que es la única con resultado financiero positivo y reducción del endeudamiento total. También adjudicó a su gestión el mayor incremento de las jubilaciones, la mayor acumulación de reservas internacionales y la mayor suba de exportaciones de los últimos períodos.

El ingreso de Milei al Elíseo

“La comparación, señores, es demoledora”, dijo ante el auditorio. Milei sostuvo además que la Argentina tiene condiciones para desarrollarse en inteligencia artificial por su disponibilidad de energía, minerales, tierras de baja temperatura y capital humano especializado.

Milei recordó que su espacio político ganó las elecciones legislativas de octubre con una diferencia de 17 puntos sobre la segunda fuerza, sin modificar el rumbo económico antes de los comicios. Si ese resultado se repitiera en 2027, consideró, el oficialismo podría alcanzar el control de la Cámara de Diputados y aproximarse a una mayoría en el Senado.

El presidente aseguró que no aplicará estímulos electorales que comprometan el esquema fiscal vigente. También vinculó una eventual victoria con la posibilidad de que la Argentina alcance el grado de inversión, una calificación que, según dijo, reduciría las tasas de interés, impulsaría el crecimiento y aceleraría la baja de la pobreza.

“Estamos bien armados para los intentos desestabilizadores y golpistas”, afirmó al referirse a los recursos disponibles. Luego instó a los inversores a tomar posiciones en el país: “Entren ahora. Después de que seamos grado de inversión quizás ya sea tarde”.

Fuente: Infobae