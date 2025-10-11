Javier Milei continúa con sus actos de campaña con el objetivo de apuntalar a los candidatos de La Libertad Avanza de cara a las próximas elecciones del 26 de octubre. Con ese objetivo, tras visitar esta mañana en Resistencia, Chaco, donde fue recibido por el gobernador provincial, Leandro Zdero, el presidente cruzó el río Paraná hacia la ciudad capital de Corrientes donde junto a su hermana, Karina Milei, y la candidata Virginia Gallardo, saludarán a militantes.

Milei habló desde un megáfono: “Vengo a decirles que estamos en un momento bisagra de nuestra historia. Tenemos que elegir en este modelo que proponemos nosotros, donde baja la inflación, donde baja la pobreza, donde baja la indigencia, donde terminamos con los piquetes. O volvemos al narcoestado fallido de los kirchneristas, con inflación, pobres y lleno de chorros”, gritó Milei. Y el grupo de personas que lo recibió gritó “¡Nunca más!”

“Si bien sabemos que queda mucho por hacer estamos yendo por el camino correcto. Las ideas de la libertad nos van a traer prosperidad a todos”, agregó el presidente, abrigado con una campera a pesar de los 30 grados que hacía al momento del discurso improvisado. Luego retomó el eslogan de campaña: “Les pido que no aflojen porque o la libertad avanza o Argentina retrocede”.

Por la mañana, en Chaco, una nutrida concurrencia aguardaba al presidente Milei en una de las esquinas de la plaza Belgrano, en lugar elegido de la capital provincial para realizar el acto, donde los asistentes flameaban banderas argentinas y otras rojas y blancas, identificadas con la Unión Cívica Radical (UCR), además de un importante número de globos violetas, color con el que se caracteriza La Libertad Avanza.

Cerca de las 12, el presidente Milei llegó a la esquina de la plaza Belgrano, en el cruce de las calles French y Paraguay, en el medio de un fuerte operativo de seguridad coordinado entre las fuerzas federales y la policía local. Inicialmente, se apeó y comenzó a saludar a la multitud, pero luego se colocó en la caja trasera de una de las camionetas que integraba la caravana y allí recorrió un tramo del camino acompañado por su hermana Karina, quien llevaba en sus manos un peluche de un león que le arrojaron desde la calle.

Unos pocos minutos después, Milei descendió de la 4x4, tomó un micrófono y comenzó a hablar a la multitud, dejando de lado el megáfono que había utilizado en ocasiones anteriores.

Puede interesarte

“Nos encontramos en esta disyuntiva, si avanzamos hacia las ideas de la libertad y la prosperidad, o volvemos al pasado kirchnerista”, señaló Milei en su llegada a la capital chaqueña, mientras la militancia vitoreaba su nombre. Y en esa línea, agregó: “Les pido que no aflojen, que esta vez el esfuerzo vale la pena porque La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”.

En simultáneo a la presencia de los militantes libertarios y de otros espacios que apoyan al mandatario, un grupo de manifestantes que repudian su presencia también se acercó al lugar, pero quedaron fuera del anillo de seguridad y no se registraron incidentes.

El acto finalizó poco antes de las 12.30, horario en que el Presidente se retiró del lugar y los asistentes iniciaron la desconcentración.

Chaco elegirá tres senadores nacionales y cuatro diputados el próximo 26 de octubre. La propuesta del frente La Libertad Avanza estará encarnada por Juan Cruz Godoy y la vicegobernadora Silvana Schneider para la Cámara Alta y por Guillermo Agüero, Glenda Seifert y Marcos Pastori, para Diputados.

Al igual que ocurrió en Entre Ríos, es probable que el mandatario nacional aproveche el viaje para avanzar en temas institucionales con el gobernador chaqueño.

Hasta el momento, Zdero fue uno de los mandatarios provinciales que se mostró leal al Gobierno nacional, tras los altibajos que hubo a lo largo de la gestión. El vínculo entre Nación y Chaco se fortaleció, luego del triunfo de que obtuvo la alianza electoral a mediados de mayo.

En esa oportunidad, la coalición superó al peronismo chaqueño por una diferencia de 10 puntos. Asimismo, el Tribunal Electoral chaqueño confirmó que el oficialismo se impuso por el 45,24% de los votos en las elecciones legislativas locales.

Tras la gira por Resistencia, Javier Milei cruzó el puente “General Belgrano” con destino a la vecina ciudad de Corrientes capital, adonde arribó cerca de las 13.30.

Una vez en suelo correntino, el mandatario nacional se dirigió al hotel Turismo, en la zona de la Costanera de la capital provincial, donde fue recibido entre otros dirigentes libertarios por Virginia Gallardo, candidata a diputada por La Libertad Avanza.

El mandatario hará un break antes de realizar su actividad en la costanera de la ciudad. Allí hablará, megáfono en mano, a los simpatizantes que se reúna en ese punto neurálgico de la vida social correntina.

Puede interesarte

Ella encabeza la propuesta libertaria. Es una apuesta fuerte después de haber tenido un resultado que no fue el esperado en las elecciones provinciales de agosto. LLA terminó en el cuarto lugar y recogió menos del 10% de los votos.

En la provincia del litoral el espacio libertario no acordó con el oficialismo provincial nucleado en torno al valdecismo. Irá solo a competir contra el PJ, un desprendimiento del radicalismo y otros espacios.

Corrientes es un espacio hostil para los libertarios. Días antes del cierre de campaña para los comicios provinciales, Karina Milei y Martín Menem tuvieron que interrumpir una recorrida por la peatonal por incidentes que terminaron con detenciones.

Hace una semana, el local partidario de LLA recibió una amenaza contra Milei y su comitiva. “Díganle al falso judío que si no renuncia, él y toda su comitiva, los vamos a masacrar. Las AK 47 (un fusil de guerra de la era soviética) están listas. Muerte a los infieles. Allahu Akbar (Alá es Grande)”, apuntaba el cartel que colgaron en la sede ubicada en calle 25 de Mayo al 1600.

El caso está bajo investigación de la Justicia Federal, después de que el hecho fuera denunciado por David Moulín, uno de los apoderados de LLA en la provincia. De acuerdo al testimonio que brindo a la fiscal federal Melina Perborell, el mensaje fue encontrado a las 9 de la mañana por Kevin Ortiz, cuando este llegó a abrir las puertas del establecimiento.

El abogado indicó que el local cuenta con cámaras que registraron el momento en el que Ortiz abrió la puerta y encontró la nota. Esa prueba fue adjuntada a la denuncia. Además, puntualizó que la amenaza se podría haber realizado entre las 22 del 30 de septiembre y el momento en que fue encontrada.

Por su parte, la presidente del partido, Laura Marcore, remarcó la gravedad del hecho, tras señalar que el candidato a diputado nacional en segundo término de LLA Corrienes, Gapel Redcozub, es parte de la colectividad judía. Por esto, el apoderado puso a disposición las cámaras de seguridad, pero no se informó sobre detenciones por el ataque.