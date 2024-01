El presidente Javier Milei fue contundente este domingo al ser consultado sobre la posibilidad de discutir modificaciones al mega DNU y la ley ómnibus que envió al Congreso. "No negociamos nada, sólo aceptamos sugerencias para mejorar", afirmó.

En una entrevista con radio Mitre, el mandatario planteó esta tarde que el DNU es "un decreto de liberación" que "hace que los mercados sean más competitivos, no es pro empresa, es pro mercado".

Luego sostuvo que "al mismo tiempo se eliminan estos vicios de la política llamados tongos" y esto "evidentemente ha generado mucha resistencia". Y agregó que "los que están pendientes de los privilegios, evidentemente no quieren esto".

Al ser consultado sobre si el país está en riesgo de caer en una hiperinflación, contestó que sí. "Por más que estamos haciendo un laburo fenomenal, cuando el Congreso se pone a hacer estupideces, te pasa la factura. No acompañaron la licitación de bonos y eso trajo como consecuencia que el riesgo país suba (...). Los políticos tienen que tomar conciencia de que si no hacemos lo que hay que hacer, van a estar hundiendo a la sociedad en una crisis enorme", planteó.

"Que quede claro que son ellos los responsables. Yo hice lo que tengo que hacer: mandé el programa de ajuste, de shock bien ortodoxo", acotó apuntando a la oposición.

Milei defendió que las medidas se hayan tomado a través de un DNU porque, sostuvo, "es un instrumento que ha sido utilizado por todos los gobiernos democráticos y además esta dentro de la Constitución.

"Se quejan, lo atacan de inconstitucional cuando está dentro de la Constitución. Y sino hay otros que son los idiotas útiles que hacen foco sobre las formas, cuando es parte de la dinámica", insistió.

Milei reiteró las críticas a las demoras que está encontrando en el Congreso el tratamiento del DNU y del proyecto de reforma del Estado. "Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, ahora esperamos la respuesta de la política", desafió.

El jefe de Estado sostuvo que sentaron "las bases para que Argentina inicie un proceso de convergencia que de acá a 35 años, 40 años, la coloque en los primeros lugares del mundo donde dos tercios de los beneficios se verán rápidamente".

Y apuntó contra los que lo criticaron por el extenso tiempo de espera para ver los cambios: "Algunos por ignorancia, otros por intención política, dijeron 'ay cómo vamos a esperar tanto tiempo'. Hay que contarles lo que es: la maratón son 42 kilómetros y se arranca con el primer paso".



Milei revivió la polémica por posibles coimas en el Congreso para frenar leyes

Tras asegurar que no tiene “miedo para nada” de que intenten hacer caer su gobierno, el mandatario sostuvo que la población lo votó para llevar adelante un ajuste. "Cuando mira mi imagen subió muy fuertemente respecto a cada una de las semanas. Cuando mira la aprobación del Gobierno estamos en niveles entre el 70 y 80 puntos, no existe. Estos números no existen”, celebró.

"Nosotros anunciamos un ajuste, no es que anunciamos pan y circo. Cuando mira el índice de confianza en el Gobierno pegó un salto que está en niveles nunca vistos", insistió.

Y a continuación, volvió a apuntar contra la política e hizo mención una vez más a la posibilidad de que algunos legisladores reciban 'coimas' como parte de los métodos de negociación de leyes en el Congreso.

"La realidad es que hay un fuerte consenso por parte de la población: el problema está en la política, en la casta, en los que se pierden los beneficios, que son los que tienen más acceso a la queja”, expresó Milei.

Y continuó: "Los empresarios prebendarios se van a quejar, los políticos ladrones se van a quejar, los periodistas que vivían de la pauta se van a quejar, los profesionales cómplices de toda esta tramoya se van a quejar".

El Presidente consideró, en tanto, que "muchos políticos que quieren fraccionar el DNU, lo quieren discutir porque quieren coimear con eso".

"Vayan y vean quiénes son los políticos que piden fraccionar estas cosas y va a ver que detrás de eso hay un sector; vayan y busquen la terminal y busquen el vinculo del político con esa terminal", sugirió al referirse a posibles intereses que movilizan la actitud de algunos legisladores y dirigentes políticos que se expresaron en contra de las reformas.



Milei: "Si la inflación de diciembre es 30%, es un numerazo"

La entrevista también tuvo su capítulo sobre el índice de inflación de diciembre que se publicará el próximo jueves 11 de enero. Analistas privados ubican la cifra cercana o superior al 30% mensual.

"Si mira cómo venían los números de la primera semana de diciembre, la segunda semana, y que eso ubicaba la dinámica inflacionaria en el 45% mensual, si llega a haber un número de 30% significa que el laburo que estamos haciendo es monstruoso", reflexionó.

"Si es 30% es un numerazo", insistió, aunque de todos modos aclaró que "es un espanto".

"Veníamos para 45%, si lo metimos en 30% es un logro fenomenal (...) Igual, es un desastre inflacionario, es lograr que algo que venía en 45% vaya al 30%, tienen que sacarlo a pasear en andas a (Luis) Caputo", afirmó.



La reunión con el FMI y los rumores de renuncia de Francos

Milei habló brevemente sobre la próxima reunión con representantes del Fondo Monetario Internacional prevista para este lunes en Buenos Aires. En ese sentido, dijo que “no necesariamente” estará participando del encuentro, pero no le cerró la puerta a su presencia en los días siguientes.

Y también mencionó los rumores sobre la salida de Guillermo Francos del Ministerio del Interior por diferencias sobre cómo negociar las reformas con el ala más dura de La Libertad Avanza. "Los que están alentando esas internas es una estupidez", dijo el Presidente.

Luego de elogiar al ministro y recordar que trabajan juntos desde antes de que Milei se involucre en Política, el mandatario dijo que Francos "es un gran jugador que tiene una misión difícil: tiene que lidiar con la política cuando hay algunos cuantos que somos bastante talibanes".

Por qué Milei quiere convertir a los clubes en Sociedades Anónimas Deportivas

Durante el extenso reportaje brindado en la tarde del domingo, Milei fue consultado respecto a si correspondía incluir en el DNU la conversión de los clubes de fútbol en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

"Sí, son de necesidad y urgencia", dijo el mandatario y explicó que hay "grupos árabes expectantes de invertir cerca de u$s 3 mil millones" y mencionó como posibles receptores Boca, Racing, Estudiantes y Lanús.

A continuación, brindó la explicación económica de la medida resistida por una gran parte del sector deportivo. Dijo que si el aumento del ahorro tiene contrapartida de inversión, "es menos doloroso el ajuste, lo que cae la actividad, lo que se pierde el empleo". Con las SAD, continuó, "la inversión entra muy rápido porque es un negocio muy fácil"

"Están las intenciones del Chelsea, de los árabes, y me parece que es algo que genera impacto muy rápidamente. Es mucho dinero y muy rápido", insistió.