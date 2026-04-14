El presidente Javier Milei afirmó este martes que el dato de la inflación de marzo “es malo”. El nuevo valor mensual del índice de precios fue de 3,4%, lo que significa que lleva diez meses sin bajar. El mandatario aseguró que brindará explicaciones al respecto esta tarde en su exposición del summit de Amcham.

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“El dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente”, publicó en su cuenta de la red social X. Debajo, dejó una posdata: “Hoy explicaré en AmCham”.

Esta tarde Milei se presentará en el summit con el nuevo dato de inflación y en medio de la fuerte polémica alrededor de los viajes y propiedades de su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien lo acompañará en la jornada.

Además, se cumple justo un año desde que la gestión libertaria decidió salir del cepo al dólar, uno de los hitos más importantes de su administración en términos económicos. Sin embargo, la celebración de la medida duró poco luego de que se conociera el nuevo valor inflacionario.

El pasado 24 de marzo, Milei había admitido que experimentó “contratiempos” para bajar la inflación. Fue luego de que un usuario de X le consultara por los valores a esperar los próximos meses. “Presiii, la inflación 0 para agosto y la proyección anual 2026 sigue siendo 15-17%?”, cuestionó.

El titular del Ejecutivo no tardó en contestar. “Han habido contratiempos pero eso no hará que abandonemos la lucha con las herramientas del manual de la libertad...”, expresó.

La explicación de Caputo



El ministro de Economía usó su cuenta de X para brindar explicaciones sobre el número elevado de marzo y el hecho de que el IPC no baje hace diez meses. Para comenzar, señaló que hubo una “fuerte desaceleración” de la Canasta Básica Alimentaria. “Pasó de una suba de 3,2% mensual en febrero a 2,2% en marzo. Por su parte, la variación mensual de la Canasta Básica Total bajó de 2,7% en febrero a 2,6% en marzo”, describió.

Luego, mencionó la guerra en Medio Oriente, que causó un “impacto significativo” tanto en la Argentina como en otros países. “Asimismo, la economía continúa atravesando un proceso de corrección de precios relativos, lo que se verificó principalmente en los precios de los servicios regulados y en Carnes y Derivados”, sumó.

El conflicto bélico causó una crisis en los mercados occidentales, además de un encarecimiento de la energía debido al bloqueo de Irán al estrecho de Ormuz, una de las principales vías marítimas para la exportación de petróleo.

Caputo continuó sobre la inflación núcleo que, excluyendo carnes, se mantuvo en 2,5%, la misma variación que en febrero. “Esto indica que, más allá de shocks puntuales, el componente subyacente de la inflación se mantuvo estable”, detalló.

Y agregó: “Entre los impactos directos de la situación internacional pueden citarse las subas de 9% en combustibles, 24% en pasajes de avión de cabotaje y de 22% en transporte interurbano”. En paralelo, dijo que el capítulo de Educación registró una suba mensual de 12,1%, la más baja de los últimos ocho años para marzo.

“La inflación es un fenómeno monetario, y puede acelerarse por un aumento en la oferta monetaria, una caída en la demanda o una combinación de ambas. A medida que el impacto rezagado del desplome pre electoral en la demanda de dinero el año pasado vaya perdiendo fuerza, el orden fiscal y monetario permitirán que la inflación continúe su convergencia hacia niveles internacionales”, concluyó.

Antes de que se conociera el nuevo valor, Caputo había advertido que podía haber una suba, pero había intentado dar un mensaje esperanzador para el futuro. “Los próximos 18 meses serán los mejores de las últimas décadas”, había señalado.

Fuente: La Nación