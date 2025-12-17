El jefe de Estado llegará al encuentro en un contexto de incertidumbre respecto del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Si bien la expectativa de la mayoría de los miembros de ambos bloques es que el sábado se concrete la firma del entendimiento comercial, crecen las dudas por el posicionamiento de países claves del viejo continente.

Italia y Francia continúan manifestando reparos para avanzar con la firma del acuerdo que había sido anunciado por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, lo que abre la posibilidad de que el tratado se postergue hasta 2026.

En la gestión libertaria ratifican su apoyo al acuerdo comercial al sostener la necesidad de "comerciar sin restricciones y abriendo mercados", pero son escépticos por la postura de estos dos países, más el caso de Polonia que se pronuncia en el mismo sentido.

El presidente, quien ayer mantuvo una reunión con el próximo mandatario de Chile José Antonio Kast, llegará a la cumbre con un mensaje enfocado en insistir sobre la necesidad de que el Mercosur avance hacia una mayor apertura comercial y reduzca las regulaciones que hoy obstaculizan acuerdos con otras naciones.

