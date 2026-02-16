Luego de una semana convulsionada en el que el Gobierno logró avanzar con varias reformas en el Congreso, el presidente Javier Milei volverá a viajar a los Estados Unidos para encontrarse con Donald Trump, en el marco de la primera cumbre del Board of Peace (Junta de la Paz), el organismo que creó el líder republicano para solucionar algunos de los conflictos mundiales.

El mandatario nacional saldría en un vuelo especial desde Buenos Aires este miércoles, para llegar a Washington a primera hora del jueves.

En la capital norteamericana, el libertario se encontrará además con los líderes de otros 26 países, incluido el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que finalmente aceptó la invitación a participar de esta entidad.

La última vez que Milei y Trump se vieron fue en Suiza, donde, mientras se desarrollaba el Foro Económico de Davos, el Presidente firmó el acta que, justamente, anunciaba el ingreso de la Argentina a esta Junta.

Para ese entonces, todavía no había finalizado el proceso de revisión del acuerdo comercial con los Estados Unidos, que ahora ya está prácticamente listo -faltan detalles- para ser enviado al Congreso, donde se espera que sea ratificado.

Este tratado busca “reducir barreras arancelarias y no arancelarias, facilitar el comercio de bienes y servicios, modernizar los procedimientos aduaneros y la infraestructura y la tecnología”.

“Este entendimiento reafirma la decisión del Gobierno nacional de integrar a la Argentina al mundo, dejar atrás décadas de aislamiento y avanzar hacia una economía abierta, competitiva y previsible, que premie la inversión, el trabajo y la innovación”, destacó la Oficina del Presidente.

La nueva visita de Milei a Washington se dará con el acuerdo ya firmado y con su tratamiento parlamentario en plena etapa inicial. De hecho, las autoridades nacionales no descartan agregarlo al temario de las sesiones extraordinarias.

En lo que respecta a la Junta de la Paz, se espera que en este primer encuentro se comiencen a analizar soluciones para el conflicto armado que se vive desde hace décadas en la Franja de Gaza.

Desde que llegó a la Casa Rosada, Milei siempre ha defendido a Israel frente a las constantes críticas globales por su decisión de entrar a esta zona en disputa, como consecuencia del ataque terrorista perpetrado por Hamas en octubre de 2023.

Sin embargo, el libertario también destacó siempre que pudo el rol de Trump como uno de los máximos líderes de occidente, y ratificó su alineamiento geopolítico con Washington.

Así lo hizo, por ejemplo, en su reciente mensaje grabado transmitido en la Hispanic Prosperity Gala del Latino Wall Street, celebrada en Mar-a-Lago, la residencia del referente republicano.

“Un ejemplo de coraje y liderazgo que se ha manifestado con contundencia en nuestro propio hemisferio, llevando ante la justicia al dictador y terrorista Nicolás Maduro”, afirmó Milei, en alusión a la intervención en Venezuela realizada a principios de enero de este año.

El mandatario tenía previsto asistir a ese evento, pero tuvo que suspender su participación cuando se confirmó que tan solo unos días más tarde iba a tener que volver a los Estados Unidos para la cumbre de la Junta, en la que tendrá un contacto garantizado con Trump.

Si bien la Casa Blanca les pide mil millones de dólares a los países que participan de esta organización, para garantizarse una silla en la mesa de decisiones, la Argentina no tiene pensado abonar esa suma.

“No vamos a pagar nada. El pago es solamente para asegurarte el lugar en el futuro. Es medio complejo cómo lo diseñaron, pero no vamos a tener que abonar nada”, explicó a este medio un integrante del Gobierno.

Es que, de acuerdo con el borrador del estatuto del Board, los Estados invitados por Trump en esta primera instancia podrán incorporarse de manera gratuita por tres años, y luego su permanencia quedará sujeta a la decisión del mandatario norteamericano, que puede volver a convocarlos o no. El aporte económico es, específicamente, para no tener que depender de eso.

A principios de marzo, en tanto, Milei también asistirá a la cumbre de presidentes a la que llamó el propio Trump para fortalecer la relación con sus aliados en América Latina para frenar la ofensiva regional de China.

En este caso, el libertario también se encontrará con Santiago Peña, de Paraguay; Rodrigo Paz, de Bolivia; Nayib Bukele, de El Salvador; Daniel Noboa, de Ecuador, y Tito Asfura, de Honduras.

Asimismo, a mediados de este mismo mes también estará en Manhattan, Nueva York, para encabezar el Argentina Week, evento de tres días que tiene como objetivo posicionar al país como destino atractivo para inversores globales.

Los co-organizadores del evento, junto a la Embajada Argentina en EEUU, son los bancos J.P.Morgan Chase, el Bank of America y Kaszek, una firma de desarrollo de inversiones fundada en 2011 por Hernan Kazah y Nicolás Szekasy.

“Alguna vez escuché que no hay ideas buenas o malas, sino oportunas o inoportunas. El interés generado confirma que esta iniciativa llega en el momento adecuado: cuando la Argentina avanza en la corrección de distorsiones estructurales, consolida un marco pro-mercado y es reconocida por Estados Unidos como aliado sistémico, en el marco de una extraordinaria relación de amistad y admiración mutua entre ambos presidentes que no tiene precedentes históricos”., comentó al respecto el embajador Alec Oxenford.

