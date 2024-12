El presidente Javier Milei aludió este viernes a la interna con Victoria Villarruel, horas después del fuerte cruce en redes entre la Vicepresidenta y Patricia Bullrich por el caso del gendarme detenido en Venezuela y a una semana de la sesión que expulsó a Edgardo Kueider del Senado. "Cada vez que me voy siempre alguno me hace alguna... sin comentarios", dijo el Presidente, en un discurso ante la Bolsa de Comercio cordobesa.

"Como dicen algunos imbéciles, me gusta irme de viaje a pasear. Del último viaje me traje casi 3 mil palos verdes de inversiones, que es la inversiones de Río Tinto y Stellantis", aseguró Milei, contra los cuestionamientos por sus giras en el exterior.

"Dados estos resultados, no se entusiasmen con que viaje mucho porque cada vez que me voy siempre alguno me hace alguna....sin comentarios", agregó, con picardía, el Presidente, en un evento con 370 invitados y en el que también estuvieron el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y el titular de la Bolsa, Manuel Tagle.

La alusión a la discusión entre Villarruel y Bullrich ocurre después de que la vicepresidenta cuestionó a la ministra de Seguridad por la detención de Nahuel Agustín Gallo en Venezuela. El posteo de la vice fue este jueves a la tarde, justo cuando el jefe del Ejecutivo iba a Tucumán para recibir un premio y dar un discurso en un acto con el gobernador Osvaldo Jaldo.

Pero hubo otro episodio, más resonante, que involucró un viaje de Milei y una nueva exposición de sus diferencias con la vicepresidenta. Fue cuando el Senado votó la expulsión de Edgardo Kueider, el legislador arrestado en Paraguay cuando tenía más de 200 mil dólares sin declarar. Minutos antes de esa sesión, Milei despegó rumbo a Italia, donde se reunió con Giorgia Meloni.

A pesar de su ausencia, Villarruel ocupó la presidencia del Senado en una sesión clave, cuando -según desde el entorno de la Casa Rosada- estaba avisada de que debía ocupar el Ejecutivo por el traspaso temporal de mando. Desde la cúpula de la Cámara alta, sin embargo, objetaron que hayan sido notificados en tiempo y forma por Presidencia.

El lunes que viene se eliminará el Impuesto País

En Córdoba, además, el Presidente confirmó que el próximo lunes 23 se eliminará el Impuesto PAIS. "Es la primera vez en la historia que un gobierno cumple con eliminar el impuesto", aseguró.

Este tributo rige desde fines de 2019 para el cálculo de diferentes tipos de cambio, así como importaciones y exportaciones no agropecuarias. Fue creado bajo la gestión de Alberto Fernández, frente a su ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.

En otras palabras, el Impuesto País es un tributo que grava la compra de dólares oficiales, las importaciones, exportaciones y la adquisición de servicios en el exterior del país

“Porque menos impuestos es más competitividad para todos. Nosotros cuando presentamos el nuevo presupuesto cambiamos la forma de presentar los presupuestos en la Argentina y armamos el déficit cero. Señalamos que los ingresos por impuestos suben y generan superávit", señaló el presidente.

Luego, agregó: "Lo que nosotros estamos proponiendo es que si el aumento es transitorio, lo acumulamos. Es decir, generamos una reserva, mientras que si es permanente vamos a bajar los impuestos”.