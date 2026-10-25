Un relevamiento publicado por Clarín, que promedió once encuestas nacionales, reveló que el presidente Javier Milei y el gobernador Axel Kicillof mantienen una paridad en un eventual balotaje presidencial de 2027. Según los datos, el mandatario nacional cuenta con un 42,2% de intención de voto, mientras que el dirigente peronista alcanza el 38,9%, lo que representa una diferencia de 3,3 puntos porcentuales.

El escenario electoral se presenta abierto, ya que el informe registra un 16,3% de voto en blanco o nulo y un 2,6% de personas que no sabe o no contesta. El trabajo aclara que el resultado surge de promediar estudios de distintas consultoras y no constituye una encuesta única, por lo que no permite establecer un margen de error conjunto. Si bien el promedio general favorece a Javier Milei, algunos sondeos individuales muestran a Axel Kicillof por encima.

Al analizar la consulta por espacios políticos, La Libertad Avanza lidera con el 32,8% frente al 28,4% del peronismo/kirchnerismo. Más atrás se ubican el PRO con el 6,1%, la izquierda con el 5,6% y Provincias Unidas con el 4,6%. Los indecisos o quienes no contestan representan el 17,5% en este segmento.

El informe también refleja un descontento social significativo. La desaprobación de la gestión actual llega al 57,6% y la imagen negativa del presidente alcanza el 57,2%. En cuanto a la economía, el 52,2% de los consultados manifestó expectativas pesimistas, mientras que el 61,9% consideró que la situación del país es peor que antes.

Las consultoras relevadas para este informe fueron Zuban Córdoba, Universidad de Buenos Aires, RDT Consultores, Isasi-Burdman, AtlasIntel, Giacobbe, D’Alessio IROL-Berensztein, Universidad de San Andrés, Proyección, Analogías y CELAG. El panorama electoral permanece condicionado por la definición de las reglas de juego, la realización de las PASO, la evolución económica y la conformación final de las alianzas políticas.

Fuente: NA