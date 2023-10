Mirtha Legrand volvió a la televisión este sábado, su segundo hogar desde hace 55 años. Con la emoción a flor de piel, la Chiqui hizo sonar su inconfundible melodía y después de un video con algunos momentos icónicos de su carrera, se encendió la luz de aire y saludó como tantas otras veces. Mirtha estaba de vuelta, y para su estreno de gala, reservó a una de las parejas del momento: el candidato presidencial Javier Milei y la humorista Fátima Florez.

Mirtha saludó de pie y se sentó bañada de aplausos: “Vamos a comenzar los legendarios sábados. Porque yo ya soy una leyenda. Y la leyenda continúa”, sentenció para recibir la segunda gran ovación. Del otro lado de la pantalla, el público la esperaba con ansias, como lo demostraban los 8,6 puntos que marcaba el rating según la medidora Kantar/Ibope.

A continuación, la conductora se refirió a la incertidumbre que se generó en torno a su regreso a la televisión, y a los rumores sobre el cambio de emisora. “Le mando un beso enorme a la gente de América, que son amorosos. Los quiero muchísimo. América no está, Telefe tampoco estaba. Que sí, que no... ríanse porque es gracioso y dramático al mismo tiempo”, rememoró entre risas. ”Y bueno, he vuelto a El Trece, queridos”, anunció y agradeció a Adrián Suar, a Pablo Codevila, presente en el estudio, y a su nieto y productor, Nacho Viale.

Más allá de las negociaciones, Mirtha reconoció que en un momento pensó que no volvía a la televisión, pero el cariño de la gente le hizo cambiar de opinión. “Me dediqué a ir a los teatros de noche. Quiero agradecer al público lo que me han aplaudido, el amor que me tienen y cómo me lo demuestran, ese público maravilloso que he conquistado a través de tantos años, de tantos años que estoy trabajando y que me dicen cosas maravillosas”, señaló emocionada.

Desde su tradicional escritorio, la Chiqui comenzó la tanda de saludos. Antes, presentó su look,firmado por su histórico diseñador Claudio Cosano, ”un vestido en tul bordado en perlas y cristales en tono lavanda”. Y durante, dio al aire su parte médico, ese que había puesto en riesgo su debut: “Estoy un poco afónica porque estoy con antibióticos. Estuve enfermita, no estuve muy bien, pero ahora me estoy reponiendo y esto para mí es una inyección de vida, porque a mí lo que me gusta y lo que me hace bien es trabajar”, señaló. Y continuó agradeciendo los buenos augurios y la enorme cantidad de flores recibidas, especialmente las enviadas por Susana Giménez.

“Acompañan esta noche a la señora Mirtha Legrand, el señor Javier Milei y la señora Fátima Florez”. Después de la presentación oficial, la mesa mostró a la anfitriona con los invitados, revoleando las servilletas en una licencia protocolar Entonces, el candidato presidencial elogió la tonalidad del vestido de la diva: “Sigamos pintando todo de violeta, el color de La Libertad Avanza”, bromeó. Ya con la mesaza en pantalla, la Chiqui duplicaba en rating a Telefe, que presentaba Por el mundo: 9,9 a 5,0.

Como en los últimos años, la encargada de la cocina fue Jimena Monteverde, que saludó a la mesa y presentó el menú. “Hoy tenemos de entrada una burratina con una salsa romesco que es como de unos tomates asados y unas verduritas. De primer plato tenemos un risotto de azafrán con una bondiolita desmechada muy tiernita. Y de postre, un merengón con una crema de limón y tiene una sorpresita”, destacó.

Durante la charla, Mirtha recordó aquel programa del 22 de diciembre, en el que se produjo el flechazo entre el economista y la actriz. “La verdad es que en ese momento ninguno de los dos tomamos conciencia de lo que estaba pasando”, señalaron casi a dúo y reconocieron que las primeras conversaciones ocurrieron tiempo después por Instagram, aunque no precisaron fechas. Mientras tanto, los números de rating no detenían su alza y ya con PH, Podemos hablar del otro lado, Mirtha tocaba los 11,7 contra los 5,5 de Andy. Y a las 22.45 tocó su pico de 12,2.

Entre las preguntas sobre las elecciones, Mirtha intercaló las referencias a la actualidad de Fátima -quien regaló parte de sus repertorio de imitaciones- y a la situación sentimental de la pareja. Desenvueltos ante las cámaras pese a tratarse de su primera entrevistas juntos, revelaron detalles de su relación, explicaron los mensajes crípticos luego de las PASO y hasta se animaron a regalarse mutuamente un corazoncito con sus manos, para deleite de la conductora.

En relación al rating, mientras el programa de Mirtha se acercaba a su fin, en el de Andy iba ganando en testimonios y se acercaba a su promedio habitual por encima de los 8 puntos. Sin embargo la Chiqui mantuvo su delantera hasta el final, que casualmente, no fue con su habitual trilogía de conceptos, sino con el slogan del canal del solcito. “Prendete a la Chiqui. Prendete a El Trece”.