Javier Milei y Mauricio Macri cenarán este viernes en la Quinta de Olivos. A cinco días del triunfo electoral de La Libertad Avanza en las legislativas y después de la postal que ostentó con 20 gobernadores de diversos partidos políticos en la Casa Rosada, el Presidente de la Nación recibe una vez más al fundador del PRO, su aliado clave en 2023 y en lo que va de la gestión. Busca asegurar su apoyo para la agenda reformista.

El líder violeta se quedó con casi el 41% de los votos y dio señales de amplia convocatoria que en la semana poselectoral comenzó a concretar. Es que los libertarios sumaron 64 bancas en Diputados pero igual necesitan acuerdos con opositores afines para el quórum y la aprobación de proyectos.

Primero, citó a los jefes provinciales, lo que significó que unos cuantos dejaran atrás el atisbo de rebelión que manifestaron en campaña contra el ajuste de Nación. Un escenario similar espera la cúpula libertaria de Macri, quien supo cuestionar al “entorno” de Milei y hasta trató al líder libertario de “llorón”.

Milei cena con Macri, Karina y no estaría Francos

Tras las urnas, el foco de Milei se divide entre la economía y el salvataje de los Estados Unidos; los cambios en el Gabinete; y la agenda parlamentaria que incluye, tal cual le anticipó a los gobernadores, para impulsar en el verano en sesiones extraordinarias, una vez que asuman los legisladores electos: el Presupuesto 2026 y las reformas laboral, tributaria y del Código Penal.

Para el cierre de la semana, Milei podría tratar estos asuntos claves con Macri en la comida que organizó en Olivos. El partido amarillo conserva una presencia considerable en el Congreso Nacional -aunque ya no todas las bancas responden al liderazgo de Macri-.

Participará de la cena con Macri, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien parece haber abandonado su resistencia a incorporar sugerencias del expresidente al gobierno de La Libertad Avanza. No estaría invitado esta vez, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

La decisión sería llamativa y ruidosa en medio de los rumores de cambios en la jefatura del Gabinete, los que parecían apagarse tras la exitosa convocatoria a gobernadores que Milei le encargó a Francos para luego sentarlo a su lado en el Salón Eva Perón de la Rosada.

Fue Francos, además, quien impulsó el reencuentro entre Milei y Macri tras los cruces generados durante la elección porteña en mayo último (el PRO quedó tercero, detrás de LLA y el peronismo en su bastión). Se lo cruzó en un evento diplomático y eso desembocó en por lo menos dos citas recientes en Olivos antes de las legislativas, en las cuales la novedad fue la presencia de “El Jefe”, Karina Milei.

