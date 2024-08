Luego de los cruces públicos entre Javier Milei y Victoria Villarruel, que se desataron tras la polémica con la Selección Argentina por una canción con contenido xenofóbico, la cúpula del Gobierno se mostrará por separado en los actos por un nuevo aniversario del fallecimiento del General José de San Martín.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes cercanas a la Vicepresidenta, la dirigente tiene programado viajar mañana a Mendoza, donde encabezará una agenda propia con eje en los homenajes al Libertador y posibles reuniones. De acuerdo con lo que precisaron medios locales, el evento principal se realizará a partir de las 10 en el Campo Histórico de El Plumerillo, en el centro del barrio Las Heras, en la zona norte de la capital provincial.

Al mismo asistirán el gobernador Alfredo Cornejo, y el intendente de esa localidad, Francisco Lo Presti, además de autoridades de las Fuerzas Armadas, varios funcionarios municipales e integrantes de la Federación Gaucha de Mendoza.

La última vez que Milei y Villarruel se vieron en público fue en el acto de inauguración de la última Exposición de La Rural, en el que el Presidente saludó con cierta frialdad a su vice y ambos se sentaron a unos metros de distancia el uno del otro.

Todo se dio en el marco de un clima tenso que se originó hace algunas semanas, luego de que la titular del Senado compartiera en su cuenta de X un mensaje en el que respaldaba al jugador Enzo Fernández, quien había sido criticado por cantar una canción de cancha con contenido xenófobo contra Francia.

“Argentina es un país soberano y libre. Nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda. Nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida. Pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros. Argentina se hizo con el sudor y el coraje de los indios, los europeos, los criollos y los negros como Remedios del Valle, el Sargento Cabral y Bernardo de Monteagudo. Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir. Basta de simular indignación, hipócritas. ¡Enzo, yo te banco, Messi, gracias por todo! ¡Argentinos siempre con la frente alta! ¡Viva la Argentinidad!”, reza el texto que escribió la Vicepresidenta y que sigue fijado en su perfil de la red social.

Sin embargo, estas declaraciones fueron fuertemente cuestionadas por el propio Milei, quien consideró que “no fue un tuit feliz”, porque para “las cuestiones deportivas tenés que ir por el lado deportivo, y no podés generar un quilombo institucional en términos diplomáticos”.

“Pero bueno, ya está, ya se arregló, lo arregló Kari”, agregó el mandatario nacional durante una entrevista radial, haciendo referencia a las gestiones de la secretaria general de la Presidencia, quien le pidió disculpas al embajador francés en Buenos Aires.

En el círculo íntimo del Presidente, no obstante, el malestar persiste e incluso por lo bajo se insinuó que Villarruel podría haber tenido alguna implicancia en otra polémica que salpicó a La Libertad Avanza: la visita de diputados de este partido a represores que se encuentran alojados en la cárcel de Ezeiza, entre ellos, Alfredo Astiz. “Me rompe soberanamente las bolas, por qué carajo Victoria Villarruel no saltó. Fue su leitmotiv de campaña”, sostuvo Lilia Lemoine, también integrante del bloque oficialista en la Cámara baja, pero que no participó del recorrido a la prisión.

En el círculo íntimo del líder libertario no son tan tajantes al respecto, pero se desentienden de la cuestión: “Esa no es la agenda del Presidente, así que nosotros no tenemos nada que ver”, deslizó un estrecho colaborador de Milei.

En este marco, mientras la titular del Senado esté en Mendoza, el jefe de Estado asistiría junto al ministro de Defensa, Luis Petri, en el recorrido desde la Catedral Metropolitana hacia el Regimiento de Granaderos de la denominada Llama Votiva, símbolo del espíritu del General San Martín.

El Libertador nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, que en la actualidad forma parte de la provincia de Corrientes, y falleció en la tarde del 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia, tras haber conseguido la independencia de la Argentina, Chile y Perú.

Si bien todavía no tiene una agenda totalmente definida, Villarruel podría aprovechar su nueva visita a Mendoza, donde ya estuvo en marzo pasado, por la Fiesta de la Vendimia, para reunirse otra vez con el gobernador Cornejo.

En julio, la Vicepresidenta también viajó sola a Catamarca para presenciar la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, pero se quedó varios días en esa provincia e incluso se fotografió con el gobernador local, el peronista Raúl Jalil, que tiene buena relación con la Casa Rosada.

