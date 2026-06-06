El boxeador del club Camioneros, Jeremías “El Eléctrico” Castillo, cayó por puntos -en decisión unánime- ante el concordiense Leandro Núñez, en un combate a tres asaltos, y no pudo quedarse con el título entrerriano vacante en la categoría hasta 60 kilogramos. La velada se desarrolló el viernes por la noche en el Polideportivo Norte de la ciudad, bajo la organización de Ángel Dulche y su equipo.

Por su parte, Julieta “La Tuti” Gatti, también representante del club organizador, se impuso por decisión unánime ante María Rojas, de Federal, en el combate de semifondo de la jornada.

En las restantes peleas, Marcelo Espíndola (Dogo Boxing/La Cuchimarra) superó en las tarjetas a Eric Córdoba, de Concordia. Thiago Miranda hizo lo propio frente a Alexander Ramírez, también por decisión de los jueces, mientras que Alexander Malaver, de Unión del Suburbio, derrotó a Brian Muñoz, de Gualeguay. A su vez, Jesús de la Concepción venció por fallo unánime a Catriel Álvarez, de Camioneros. Y Dylan Ojeda (Concordia) se impuso por RSC (nocaut técnico) ante Juan David Della Giustina, de Camioneros, en el segundo round, en la única pelea que no llegó a la distancia pactada.

Crédito: Comisión Municipal de Boxeo.

Jornada de capacitación

El próximo sábado, desde las 10, con acreditaciones a partir de las 9, se llevará a cabo una jornada de capacitación en el Centro de Convenciones, organizada por la Comisión Municipal de Boxeo, con entrada libre y gratuita.

En primer término, la Federación Entrerriana de Box, encabezada por su presidente Emiliano Zapata, brindará una charla sobre la actualización del Reglamento Argentino de Boxeo 2026, donde se abordarán distintos puntos y se responderán consultas.

Posteriormente, desde las 11.30, el profesor Daniel Quintero disertará sobre la entrada en calor en deportes de combate y los fundamentos del acondicionamiento físico aplicado al boxeo.

Por último, residentes de medicina, enfermería, nutricionistas y promotores ofrecerán exposiciones sobre nutrición, primeros auxilios, protocolo médico y reanimación cardiopulmonar (RCP). La jornada finalizará con un espacio de intercambio entre los disertantes y el público.

Al cierre, la Dirección de Deportes y la Comisión Municipal de Boxeo entregarán certificados de asistencia.