La defensa de Jesica Cirio solicitó a la Justicia que el video en el que se la observa manipulando fajos de dólares en un vestidor no sea incorporado como prueba en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que investiga al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

El pedido se conoció mientras la Justicia avanza con el peritaje del video ordenado por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, para determinar si las imágenes son auténticas, si presentan alteraciones y establecer cuándo y dónde fueron registradas. La pericia también buscará recuperar metadatos que permitan reconstruir el origen del material.

La pericia tiene como objetivo establecer si las imágenes son genuinas, luego de que la conductora asegurara que el video habría sido manipulado e incluso deslizara la posibilidad de que hubiera sido alterado mediante herramientas de inteligencia artificial.

Por el momento, los primeros indicios apuntan a que el material sería auténtico, aunque la conclusión final quedará supeditada al informe de los peritos. En paralelo, la Justicia también procura determinar la fecha en que fue registrado el video y reconstruir las circunstancias en las que fue grabado.

La presentación de la defensa se produjo luego de que el magistrado dispusiera una serie de medidas de prueba sobre el inmueble de Fincas de San Vicente, donde Cirio convivió con Insaurralde, al considerar que existen indicios de que el video habría sido grabado allí.

En ese marco, también se realizaron inspecciones en una vivienda de Nordelta que la modelo compartía con su expareja Elías Piccirillo, aunque los investigadores descartaron que las imágenes hubieran sido filmadas en ese lugar tras comparar las características del vestidor con el que aparece en la grabación.

Fuente: NA