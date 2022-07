Por Fabián Miró

Jéssica fue una de las primeras chicas que se sumó a la movida del rugby femenino. Hace poco más de cinco años que practica este deporte, que en un principio estaba reservado para los hombres. Defiende los colores de Central Entrerriano, donde tiene como entrenador a Agustín Barrere, luego de haber dado los primeros pasos con Joselo Guidoni.

“Nunca imaginé que me podía llegar a pasar algo así, más allá de que se trata de un deporte de contacto”, contó Jéssica a AHORA ElDia en una conversación telefónica. Jéssica está en reposo y para movilizarse, en caso de ser necesario, usa un par de muletas en su domicilio del Barrio Fiorotto.

La lesión fue en Paraná, en un partido ante Espinillos de Concordia. “Quedó una pelota suelta y fui a buscarla, cuando una rival de mayor contextura física me impactó y cayó sobre mi espalda. Yo estaba con las piernas flexionadas y la derecha más apoyada que la izquierda. Todo el peso de la rival cayó sobre mi físico en una posición que no era la ideal para aguantar un golpe de esa naturaleza. El dolor fue inmediato, muy intenso, no sentía la pierna derecha. El partido se paró e ingresó una persona que entiendo habría firmado la planilla como médico: esta persona dijo que se trataba de una contractura, de un problema muscular, cuando lamentablemente no fue así. Llegó la ambulancia y la médica que me atendió fue directa y me dijo que tenía una luxación de cadera. Yo seguía con un dolor espantoso, como nunca antes había tenido en mi vida. Tenía la pierna derecha mal, estaba descompuesta del dolor”, expresó Jéssica.

La jugadora rojinegra siguió contando que “me internaron en el Hospital de Paraná hasta el lunes, día en el que derivaron en una ambulancia al Hospital Centenario, donde estuve un par de días. Luego de una serie de estudios me enviaron a casa para comenzar con una larga rehabilitación, ya que se trata según lo que me indicaron, de una lesión que no requiere de cirugía”.

Contó que “el club Central Entrerriano me brindó su apoyo de inmediato, al igual que el hermoso grupo de rugby que compartimos en el Rojinegro y también las chicas de La Vencedora con las cuales había comenzado a jugar al fútbol. Ellas se organizaron y juntan fondos para darme una mano. Estoy separada desde hace un tiempo y si bien mi ex esposo ayuda en todo lo que le corresponde con los dos chicos, la plata no alcanza y si no trabajo no cobro en mi oficio de peluquera y vaya a saber cuándo puedo volver a laburar. Por suerte tenemos nuestra casa y no abonamos alquiler”.

Jéssica comentó que “el seguro médico ha cumplido, veremos que pase cuando inicie la etapa de rehabilitación. Hoy, gracias al apoyo psicológico y económico de la familia y del grupo de amigas incondicionales del deporte vamos saliendo adelante con optimismo, aunque muy condicionada por la lesión”.

Consultada sobre si alguien de la Unión Entrerriana de Rugby se había comunicado con ella, expresó que “personalmente no he recibido ningún llamado, sí del club Central Entrerriano que se ha portado muy bien y acompañado. Se de gente que ha hecho donaciones para sobrellevar este duro momento, gente a la que le estaré eternamente agradecida. Pero del a UER nadie se contactó conmigo”.