Jey Mammon regresó a la Argentina tras doce días en Madrid, España, donde viajó tras ser denunciado públicamente por Lucas Benvenuto, quien lo acusó de abuso sexual. “Volví porque es mí país, porque vuelvo a mí casa. Estuve fuera unos días, me fui a relajar un poco y ahora estoy de vuelta”, respondió el conductor a los cronistas que lo abordaron en Ezeiza.

“No me fui a reflexionar, me fui a descansar. Ahora que volví tengo que ordenarme un poco para establecer lo que tengo que hacer y dejar en claro cuál es la verdad. Que me parece que es lo más importante, respecto a esta acusación falsa, de un hecho que no ocurrió”, expresó el exconductor de La peña de Morfi que llegó al país en la madrugada de este lunes, alrededor de las 4 de la mañana, y lo hizo en un vuelo comercial.

En las imágenes que se viralizaron en las redes a Jey lo vio luciendo zapatillas deportivas, jean gris, una remera de los Rolling Stones y campera de cuero negra. Con él solo llevaba un bolso de mano negro y una valija pequeña. “No me escapé del país. Me fui de vacaciones, me fui a descansar y a ver amigos. A dónde más voy a volver si no es Argentina y acá estoy”, manifestó el músico.

Con un Jey Mammon más lúcido y mejor semblante, el conductor acusado de abusar de un menor de edad, le dijo a la prensa que pronto van a enterarse de las acciones que tomará respecto al caso Lucas Benvenuto: “Ya se van a enterar lo que venga a partir de ahora”.

“Voy a contrarrestar una denuncia falsa y gravísima que atenta contra mí. Me parece lo más importante. Después el resto lo irán viendo en los próximos días en las entrevistas que vaya a dar”, le adelantó a los cronistas, a quienes mandó a descansar y agradeció por ir a esperarlo llegar. “¿Vos me ves con miedo?”, le respondió rápidamente a uno de los cronistas que le preguntó si no temía por su vida.

“Esto sí me parece importante decirlo. Ustedes todo el tiempo me preguntan si yo ando con miedo. Ustedes ven cómo me manejo. Pueden decir lo que quieran, hasta inventar cosas como que yo pido que no entren argentinos al hotel donde estoy. Digan lo que quieran. Pero, les puedo pedir que no fomenten esto de: ‘Che, no te da miedo ir por la calle’”, agregó.

En este sentido, el conductor explicó: “Me pasa todo el tiempo que la gente me trata bien, y si ustedes fomentan el ‘tenés miedo que te traten mal’, puede generar que alguno me trate mal. Por eso les quiero pedir esto. Que no instalemos esto del miedo. Porque esto sí me ocupa la mente”.

Jey Mammon se fue a Madrid, acosado por la prensa tras la denuncia pública de Lucas Benvenuto, quien lo acusó de abuso sexual cuando él tenía 14 años y el conductor, 30, el pasado 5 de abril. Desde su llegada a la capital española, el artista se instaló en un hotel boutique ubicado a tres minutos de la estación de subtes de Chueca.

Días atrás, el artista habló desde España con Mariana Brey y le dijo que estaba intentando poner su cabeza “en apagado, en mute”. “Pero es difícil despejarla”, confesó, al tiempo que aseguraba que los argentinos que se cruzaba en la calle lo trataban “con mucho amor”.

Además, en diálogo con la panelista, el conductor dijo: “Le pedí a mi familia que no me mande nada, estoy tratando de que mi cabeza esté en otro lado”. Y cuando ella le preguntó sobre una posible denuncia a Lucas por “calumnias e injurias” y la continuidad de Fernando Burlando como su abogado, él le respondió: “Aún no tomé ninguna decisión”.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.