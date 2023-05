El conductor Jey Mammon se fue el miércoles a la noche de Argentina luego de la denuncia de Lucas Benvenuto, quien lo acusó de haberlo abusado sexualmente cuando tenía 14 años. "Necesito relajar la cabeza y pensar un poco", aseguró el también músico, que eligió a España como destino.

Jey Mammon fue interceptado en el aeropuerto por el cronista de LAM Santiago Sposato, quien le consultó: "Es la primera vez que te expones así a la gente, ¿tenés miedo que haya personas que puedan reaccionar mal a tu presencia?".

"Me ves así, solo, frente a toda la gente, ¿me ves con miedo? No tengo más nada que decir, ya hablé y dije todo lo que tenía que decir. Di las notas que tenía que dar y no tengo nada que decirte Santi, ya te lo dije por WhatsApp lo que tenía que decirte", le respondió el ex presentador de La Peña de Morfi.

"No hay rescisión y no te voy a decir más nada", remarcó ante una pregunta respecto de su vínculo con Telefe. Además, añadió: "Ya te contesté. No sé qué más querés que te diga". La salida del país del conductor se dio horas después de que se filtrara el último audio que le mandó Benvenuto a él.