El escándalo que incluyó al trinomio Jimena Barón, Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo tuvo de todo. En primer lugar, el romance secreto entre la hija del recordado Diego Maradona y el ex delantero. Por otra parte, el fin de la amistad de la menor e las Maradona y la cantante, que se habían conocido cuando Barón era la esposa de Osvaldo. Y por último, una canción que tenía un apodo y un mensaje directo para la hermana de Dalma. El combo era completo. Solo faltaba que Jimena diera más detalles de ese desengaño. Y ahora lo hizo.

Para quienes no conocen el tema, dice algo así: “Ella siempre ahí, incondicional. Tanto me abrazó y me consoló cuando estaba mal. Me supo entender, me supo cuidar. Vecina del dolor. Dijo en casa cuando la vio. Esto es una señal. La araña es la traición. ¿Y quién iba a pensar? ¿Quién iba a imaginar? Que fue al final mi amiga, la que tanto me quería, me engañaba. Yo confiándole tanto dolor”.

Y sigue: “¿Y quién iba a pensar? ¿Quién iba a imaginar? Que había otra razón por la que ella me pedía que lo dejara. Yo lloraba y ella lo robó. Hiciste crecer nuestra amistad. Vos con tu perversa dignidad. Yo jamás pensé, ni se me ocurrió. Que todo era parte de un plan. Fue difícil aceptar. Que me lograste envenenar. Pero ahora a vos te va a picar. La araña, la traición”.

Por supuesto, no es un tema críptico como los de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, ni nada de eso. Está más que claro que en su letra, ella habla de la traición de quien fuera su amiga. Y sus fans no tardaron en relacionar a Gianinna, quien por octubre de 2022, cuando la canción salió a la luz, ya llevaba varios años con Osvaldo, en un intensa ida y vuelta que incluyó infidelidades, varias separaciones y hasta promesas de matrimonio.

Lo cierto es que después de aquella desagradable sorpresa y su consecuente éxito musical, Jimena decidió contar cómo se gestó La Araña, a través de varias historias de Instagram en las que respondió las preguntas de sus seguidores. En ese punto, Barón contó que aunque la pareja de su ex y su ex amiga había sido blanqueada en abril de 2021, en plena pandemia de coronavirus, la relación había empezado al menos un año antes y que, en realidad, habían tenido su primer encuentro sexual en 2015, cuando todavía eran pareja.

En la historia, Barón afirmó: “Por supuesto que es una historia de mi vida que me trajo mucho dolor. Una traición, una gran amistad, una persona muy importante para mí que estuvo en un momento importantísimo de mi vida y que fue un gran sostén. Y que terminó dando este giro inesperado de traición. Era algo que tenía atragantado en el corazón de hace 8 años. Haber escrito esta canción y sacarla fue remover también mucha cosa personal”.

Y continuó: “Había muerto mi viejo y muy distinto a separarme, vi un día en televisión que mi pareja estaba con otra mujer haciéndose tatuajes de sus nombres, por ende, me di por separada. Realmente ella me ayudó muchísimo con esto”. Y agregó: “Por eso el disco Mala Sangre es un proyecto muy intenso porque fuera de mis historias, yo hice esta constelación y La Araña es una canción que amo, para mí hacerlo de esa manera, fue sanarla, pasarla, verla de cerca, digerirla y ponerle punto final en lo personal”.

En cuanto al apodo La Araña, con el que bautizó a Gianinna, Barón relató que esa charla sucedió cuando eran amigas y estaban juntas en casa de la cantante:

-Ay, amiga, hay una araña.

—Bueno, dejala tranquila. No la mates.

—No, tranquila no. ¿Vos sabés lo que significa?

—No, ¿qué?

—La traición.

“En su momento la asocié con otra cosa, con otra persona. Y años después, cobró otro significado. Ella me lo dijo. De alguna manera, me lo dijo”, contó Jimena. Y siguió: “Tengo muchas historias de vida con mi viejo, parejas, amigas, en donde tuve personas muy queridas, muy cercanas, que hicieron lo que se les cantó el ojete y que nunca siquiera pensaron en mí cuando se hicieron esas cosas. Entonces, cuando uno se rodeó de gente que en su momento tuvo la opción e hizo lo que quiso y pensó primero en ellos, mínimamente creo que tengo la libertad absoluta de hacer lo que quiera con lo que hicieron de uno. Por eso, yo escribo mis canciones. Porque queda la mínima opción de liberarme, de desahogarme, de hacerlo arte y canción. Y de cobrarlo, facturarlo, por supuesto”.