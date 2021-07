Jimena Barón habló como nunca de su falta de autoestima con una fuerte definición

Buena onda, la jurado de La Academia respondió a las consultas que sus seguidores le hicieron a través de sus stories de Instagram. Y abrió su corazón cuando le preguntaron si su autoestima es alta.

Jime compartió una foto en ropa interior luciendo su cuerpo y reveló que tiene una "falsa autoesitma alta". ¿En qué consiste? Acto seguido, lo explicó.

"Con terapia entiendo que tengo una falsa autoestima alta. Me creo mil físicamente, claro está, pero como persona, cuando me relaciono, tengo mucho quilombo de cosas del pasado que me hacen insegura. Toda rota estoy, por eso me es más fácil lo superficial. Lo estoy laburando", sentenció.