Javier Milei confirmó que realizará un concierto con su banda para celebrar el número de la inflación
El Presidente celebró el dato mayorista de Julio y se mostró preocupado por la falta de tiempo para los ensayos.
El presidente Javier Milei confirmó este jueves que hará un recital con su banda de música para festejar la "inflación cero", un hito que había pronosticado para agosto de este año y que ahora celebró tras la publicación del INDEC, que dio 0,8% en julio.
El mandatario lo dijo al encargarse del discurso de cierre en el Council of the Americas, en el Hotel Alvear, donde también disertaron Federico Sturzenegger, Diego Santilli, José Luis Daza y Pablo Quirno, además de gobernadores y representantes del sector privado.
Con un discurso en el que apuntó una y otra vez contra periodistas y economistas, Milei defendió su afirmación de que para la segunda mitad del año terminaría con la inflación al sostener que siempre habló de la inflación mayorista.