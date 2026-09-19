Joan Fleitas Propiedades inauguró este viernes sus nuevas oficinas en Av. Parque Sarmiento 517 (entre Concordia y Goldaracena), en una noche que combinó celebración, recuerdos y emoción. El encuentro coincidió con los 11 años de trayectoria de la firma en Gualeguaychú y tuvo como momento central el tradicional corte de cinta.

Antes de hacerlo, Joan Fleitas compartió unas palabras con los presentes y recordó los comienzos de un proyecto que nació hace más de una década con un objetivo concreto: poder vivir del corretaje inmobiliario y construir un emprendimiento propio.

“Hoy me siento muy feliz, enormemente feliz. La verdad que yo nunca imaginé, cuando iniciamos este proyecto con mi señora, construir una oficina para la inmobiliaria”, expresó.

Con el tiempo, el crecimiento de la actividad llevó a plantearse nuevos desafíos. Entre ellos, contar con un lugar que acompañara esa evolución y permitiera brindar mejores condiciones de atención.

“La gente nos fue acompañando y sentimos que necesitábamos un mejor lugar para dar un mejor servicio y elevar un poquito la vara”, señaló Joan.

Un objetivo construido paso a paso

Joan Fleitas Propiedades cumplió diez años el año pasado y la intención era concretar este proyecto durante ese aniversario. Sin embargo, los tiempos de construcción y el contexto económico hicieron que tuviera que postergarse.

La obra fue realizada con recursos generados por la propia actividad de la inmobiliaria, convirtiendo a este espacio en el resultado de un proceso sostenido de trabajo y crecimiento.

Esa experiencia también refleja una de las ideas que Joan busca transmitir desde su profesión: los proyectos importantes se construyen de manera progresiva, tomando decisiones y avanzando paso a paso.

Familia, equipo y clientes

Al repasar el camino recorrido, Joan destacó tres pilares que considera fundamentales: la familia, el equipo y los clientes.

Su esposa lo acompañó desde el comienzo y durante estos años la familia también fue creciendo. Sus hijos Felipe y Lorenzo fueron parte de este proceso y actualmente esperan la llegada de una nueva integrante.

También puso en valor al equipo que lo acompaña diariamente, con personas que forman parte de la inmobiliaria desde hace muchos años y otras que se fueron incorporando durante su crecimiento.

La confianza de los clientes completa ese recorrido. Cada persona que eligió los servicios de Joan Fleitas Propiedades contribuyó a que el proyecto pudiera desarrollarse durante estos 11 años.

“Son esas tres patas: familia, equipo y clientes que contratan nuestro servicio”, resumió.

Una nueva etapa

El espacio fue pensado para ofrecer mayor comodidad y privacidad, acompañando el crecimiento de la firma y su objetivo de continuar profesionalizando la atención.

La propuesta también reafirma la confianza de Joan Fleitas Propiedades en el corretaje inmobiliario, la formación y la importancia de brindar un servicio de calidad.

La celebración contó con música y catering y permitió compartir el logro con muchas de las personas que acompañaron el camino recorrido.

Después de 11 años, este paso representa la concreción de un objetivo largamente esperado y el comienzo de una etapa con nuevos proyectos por delante.

Joan Fleitas Propiedades

Av. Parque Sarmiento 517 (entre Concordia y Goldaracena) – Gualeguaychú