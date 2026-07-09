La FIFA confirmó que el portugués Joao Pinheiro será el encargado de impartir justicia en el partido entre Argentina y Suiza, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará este sábado desde las 22 horas en Kansas City, y definirá uno de los cuatro semifinalistas del torneo.

Será la tercera presentación de Pinheiro en esta Copa del Mundo. En la fase de grupos dirigió el encuentro entre Suiza y Bosnia Herzegovina, en el que el seleccionado europeo goleó 4-1, y en 16avos de final estuvo al frente de Canadá vs Sudáfrica, con el local imponiéndose 1-0 en los últimos minutos.

De esta manera, el árbitro portugués volverá a encontrarse con Suiza un par de semanas después de haber controlado uno de sus partidos, aunque será la primera vez que dirija a la Selección Argentina en el Mundial 2026.

La Albiceleste tiene un buen recuerdo con Pinheiro. Fue el árbitro a cargo del partido por semifinales en el Mundial Sub 20 que se disputó en Chile, en octubre del año pasado, cuando Argentina le ganó 1-0 a Colombia.

Pinheiro, de 38 años, es uno de los jueces con mayor proyección del arbitraje europeo. Habitual en la liga portuguesa y con experiencia en competiciones organizadas por la UEFA, fue elegido por la Comisión de Árbitros de la FIFA para integrar el plantel de jueces del Mundial de Norteamérica.

Sin embaro, viene de protagonizar un partido muy polémico en la Champions League. La revancha de semifinales entre Bayer y PSG, que se disputó en Múnich. El conjunto bávaro cuestionó duramente el desempeño de Pinheiro, que ese día llegó a su 15to partido en el máximo torneo de clubes a nivel europeo. "¡Escándalo arbitral! Destrozado el sueño de la final del Bayern", tituló el Bild.

Lo que se le recriminó al portugués esa noche en tierra bávara fueron dos manos, cometidas casualmente por dos compatriotas suyos: una de Nuno Mendes que pudo haber sido la segunda amarilla para el defensor, y otra de su tocayo Joao Neves, en la que se pidió penal. En este Mundial tuvo dos buenas actuaciones, sin polémicas destacables.

Argentina llega a esta instancia luego de una épica remontada frente a Egipto por 3-2 en los octavos de final, mientras que Suiza eliminó a Bosnia para meterse entre los ocho mejores del certamen. El ganador del cruce avanzará a las semifinales y quedará a dos partidos del título mundial.