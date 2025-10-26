ELECCIONES 2025
Joaquín Benegas Lynch, candidato a senador por LLA, emitió su sufragio en una escuela de La Paz
El candidato a senador por la Alianza La Libertad Avanza emitió su sufragio esta mañana en la Escuela N° 1 "José de San Martín", en la escuela N° 1 “José de San Martín” de La Paz durante este domingo.
