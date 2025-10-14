En Victoria, Benegas Lynch se hizo presente en las instalaciones de la agencia concesionaria Folmer, para luego dirigirse a la empresa “PM Carrocerías”, a la Metalúrgica Courvoisier, a la Cervecería “E.R. Brew S.A.” y al Complejo Termal de Victoria. En toda la recorrida estuvo acompañado por su compañera de lista, la candidata a senadora Romina Almeida y por la candidata a diputada nacional (suplente) y responsable de Anses de la localidad, Candelaria Bartolini. Además, estuvieron la secretaria de Desarrollo Económico y Emprendedor de Entre Ríos Paula Vicari y el presidente del partido LLA del departamento, Federico Weinmester.

“Se viene una reforma laboral muy profunda que dependerá de que votemos a diputados y senadores que lleven como bandera las ideas de la libertad; se vienen más desregulaciones para sacar trabas al sector privado y se viene el trabajo de bajar impuestos: se van a eliminar casi 20 impuestos nacionales. Tenemos un presidente que bajó las retenciones al campo (el sector más productivo): casi un 20% a los granos y un 22% a las carnes; que bajo las retenciones a 0% a las economías regionales. Hacia ahí tenemos que ir en todos los sectores que tienen la potencialidad de desarrollar al país. Tenemos una Argentina pujante a la vuelta de la esquina, extraordinaria, con petróleo, gas, agua, minería, campo, industria, tecnología… No podemos desaprovechar esta oportunidad histórica de crecimiento que se nos presenta”, exhortó Benegas Lynch, en la conferencia de prensa llevada a cabo en Victoria.

En Nogoyá, la agenda incluyó un recorrido por la planta del “Grupo Bolzán” que opera a través de sus empresas “BioNogoyá” y “Glycopharma”. Esta planta produce biodiesel a partir de aceite de soja y también glicerina, la cual refina para mercados externos. El proyecto se enfoca en la producción de biocombustibles sustentables y en la agregación de valor a la producción regional.

La visita continuó en el “Tambo Mihura”, en el distrito Sauce. Luego, la comitiva se dirigió a “La Sibila S.A.”, la planta de leche en polvo más moderna de Sudamérica. Promediando la tarde los candidatos Benagas Lynch, Almeida y Fregonese se encontraron con los campeones mundiales de Pelota a Paleta y realizaron un recorrido por las instalaciones del "Club Deportivo Nogoyá”, cuna de grandes deportistas que han llevado el nombre de la ciudad a lo más alto. Nogoyá fue declarada Capital Entrerriana de Pelota Paleta, y desde este club surgió la denominada “Generación Dorada”, integrada por Johana Zair, Maximiliano y Mateo Alberdi, Fernando Berón, Juan Firpo y Federico Fernández, quienes representaron a Entre Ríos y a la Argentina en competencias panamericanas y mundiales. Horas más tarde, se trasladaron hasta la empresa “Nogolac Lácteos S.A.”, que se dedica a la elaboración de quesos, ricotas, cremas y mantecas.

Los candidatos fueron recibidos por el intendente Bernardo Schneider para luego, cerrar la jornada, reunidos con la militancia del departamento.

“Es emocionante el afecto de la gente y, sobre todo, sentir que están dispuestos a seguir teniendo paciencia y poniendo el hombro para darle continuidad y fuerza a la transformación del país que está llevando adelante el presidente”, destacó Benegas Lynch.

De todas las actividades en Nogoyá participaron, no sólo los candidatos de la ALLA, sino también la autoridad departamental de LLA, Laura Márquez.