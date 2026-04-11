Una frase tan repetida en el fútbol -y también trasladada a la vida- sostiene que “se juega como se vive”. Algo de eso refleja el presente institucional de Juvenil del Norte, uno de los clubes de barrio más emblemáticos de Gualeguaychú. El pasado 22 de marzo, Joaquín Garay (35), futbolista que defiende los colores rojo y verde desde niño, asumió como nuevo presidente de la institución. Con el mismo carácter de férreo defensor y espíritu de sacrificio que muestra dentro de la cancha, se prepara para trasladar esa pasión y asumir la responsabilidad de conducir al club que tanto siente durante los próximos dos años.

“Cacho”, apodo que le puso un excompañero -seguramente en alusión al reconocido humorista mendocino-, no es un jugador más en la historia de Juvenil del Norte. Es el segundo futbolista con mayor cantidad de partidos oficiales en el club, con un total de 633 presencias y 24 goles.

Crédito: Instagram Gol Entra.

En la sede social, ubicada sobre calle Puerto Argentino, frente a Obras Sanitarias, el flamante presidente -que además continúa en actividad- dialogó con Ahora ElDía sobre su incursión en la vida política de la institución, los proyectos y sueños al frente de la comisión directiva, y también sobre cómo convive su rol de dirigente con su condición de futbolista.

“Era algo que venía analizando desde hace tiempo. Estoy en el club desde los 4 años y, cada vez que pudimos, dimos una mano. Conocemos cómo se maneja la institución desde adentro y eso fue una de las principales motivaciones. La otra fue mi familia: sin su apoyo no lo hubiese hecho, porque estar al frente de un club implica una gran responsabilidad”, contó sobre el origen de su faceta dirigencial.

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“De todas maneras, desde hace muchos años colaboro en el club. Aun sin integrar formalmente una comisión directiva, participaba de distintas actividades. Después, en la última gestión de Damián Barbosa, me sumé como vocal. Mi señora asumió la tesorería y eso también me impulsó a involucrarme más y animarme a postularme como presidente”, agregó.

Sin embargo, el camino para convertirse en la principal cabeza dirigencial no se dio de un día para otro. “En los últimos dos años me metí de lleno en la vida institucional y eso me permitió conocer mejor el funcionamiento del club, sus dificultades y sus posibilidades. Con el tiempo fui tomando confianza y, con el respaldo de mi familia, terminé de decidirme poco antes del cierre de listas”. Finalmente, al no presentarse otra lista, asumió como presidente de la institución.

Foto: Mauricio Ríos - MR Fotografía.

En cuanto al club que recibió, más allá de estar interiorizado de la situación, detalló: “Me encontré con un club con muchas ganas de crecer, pero con falta de organización y pocas personas para llevar adelante los proyectos. Eso hizo que varias ideas quedaran inconclusas. Hoy una de las prioridades es retomar esos proyectos y avanzar con otros nuevos”.

Sobre los objetivos de su gestión, fue claro: “El principal es el reordenamiento institucional. Primero queremos consolidar una estructura firme y después avanzar en lo edilicio. Sabemos que el contexto económico no es fácil, sobre todo para un club de barrio, pero confiamos en poder avanzar de a poco. Hay muchos proyectos, aunque prefiero no adelantarlos hasta poder concretarlos”.

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Garay también se refirió a uno de sus mayores anhelos: “Me gustaría poder jugar en la cancha del club antes de retirarme. Es un sueño muy grande. Por distintas razones, como lo económico, se perdió tiempo en el desarrollo del predio, pero ese objetivo sigue vigente”.

La cancha de Juvenil del Norte, ubicada en su predio de calle Roffo, se encuentra habilitada para partidos de fútbol infanto-juvenil y femenino, pero no para encuentros de Primera División, debido a requisitos edilicios exigidos por Seguridad Deportiva. “Cualquier obra requiere inversión y tiempo, y eso hoy es lo más difícil. Hay que ser realistas y avanzar paso a paso”, expresó.

Cacho no colgó los botines y continúa en actividad. De hecho, fue titular en la derrota 1-0 ante Sud América, por la primera fecha del Torneo Apertura de la B, en una jornada adversa no solo por el resultado, sino también por su expulsión.

Crédito: Instagram Gol Entra.

“Mis compañeros entienden el rol que me toca cumplir hoy. Desde el primer momento fui claro: voy a seguir jugando, pero mi prioridad es la institución. Antes le dedicaba todo el tiempo a entrenar; hoy ese tiempo se reparte con las responsabilidades del club”, explicó.

Sobre la exigencia diaria, detalló: “Depende del día, pero muchas veces estoy jornada completa. Un sábado con fútbol infantil puede arrancar a las ocho de la mañana y terminar a la noche con alguna actividad. Otros días son menos horas, pero siempre hay algo para hacer”.

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En cuanto a las disciplinas que poseen, señaló: “Hoy solo tenemos fútbol. Estamos en conversaciones para sumar boxeo, pero primero queremos ordenar lo institucional antes de incorporar nuevas actividades”. En esa línea, destacó el rol social del club: “Siempre tratamos de brindar merienda a los chicos que entrenan. Es algo que se mantiene y que queremos seguir fortaleciendo”.

Además, explicó que las principales fuentes de ingreso son “las ventas de pollos, rifas, el alquiler del salón -que se volvió a activar-, la cuota de socios y los eventos deportivos cuando hacemos de local”.

Para cerrar, Joaquín Garay dejó en claro qué lugar tiene Juvenil del Norte en su vida: “Ocupa muchísimo. Le dedico gran parte de mi tiempo. Mi familia lo entiende y me acompaña. Es un sentimiento muy fuerte, porque me críe en el barrio y en este club. Es difícil de explicar con palabras”, sentenció.