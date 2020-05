Joaquín Irigoytía: "el Mundial de Qatar 95 fue de lo más lindo que viví en el fútbol"

El Vasco Irigoytía fue clave en el campeonato mundial alcanzado en Qatar 95. Fue considerado el mejor arquero del torneo y uno de los más destacados en un plantel que quedó en la historia, tras ganarle a Brasil 2 a 0 en la final con los goles de Leonardo Biaggini y Francisco Guerrero.

El ex arquero, con la humildad y el perfil bajo que lo caracterizan, habló con ElDía en una larga charla en la que repasó el Mundial 95, su carrera como profesional y también sus inicios en las infantiles de Central.

Hoy abogado dedicado al derecho ambiental, contó que compartió una teleconferencia el martes 25 con sus ex compañeros y miembros del cuerpo técnico de la Selección en Qatar. “Participaron José Pekerman, Hugo Tocalli y Gerardo Salorio, los tres integrantes del cuerpo técnico y la mayoría de los que integramos al plantel. Gracias a la tecnología nos pudimos ver, aunque sea a la distancia, ponernos al día, saber que es de la vida de cada uno”, expresó Joaquín, quien sostuvo que “si bien nos mantenemos en contacto mediante un grupo de Whatsapp que armó Juan Pablo Sorín, lo del martes fue muy especial, ya que nos pudimos ver y pasamos momentos muy emotivos”.

“Hablaron todos y fue muy grato escucharlo a José, a Hugo Tocalli y al Profe Salorio), nos reímos y emocionamos a la vez, y nos pusimos al día para saber el presente de cada uno. Muchos son entrenadores, otros trabajan en medios de comunicación como Gustavo Lombardi y Mariano Juan en Argentina mientras que Juampi Sorín lo hace en Brasil”, rememoró.

También Irigoytía recordó la etapa previa del Mundial, especialmente el Sudamericano de Bolivia, donde Argentina cayó en la final ante Brasil. “Tengo muy presente el Sudamericano porque fue un certamen más complicado que el mismo mundial. Jugamos la fase de grupos en la altura de La Paz y no nos sobró nada para clasificar, no tuvimos goles en contra pero sufrimos en lo físico, pese que llegamos a Bolivia un mes antes, inclusive pasamos Navidad y Año Nuevo en La Paz. Después cuando bajamos a la fase final a Santa Cruz de la Sierra revivimos y llegamos a la final”.

IRIGOYTIA SUB20.jpg Los Sub 20 campeones tuvieron una videoconferencia recordando el título

El Mundial de Qatar

El Vasco recordó que “nos tocó un grupo muy difícil, le ganamos a Holanda, caímos con Portugal -subcampeón Europeo- y derrotamos Honduras. Terminamos segundos, pero con la certeza de que el equipo estaba creciendo y la final con Brasil nos encontró en un punto muy alto, en el pico más elevado de rendimiento en el partido decisivo. En cuartos de final le ganamos a Camerún, campeón africano varias veces, con una generación de jugadores que daría que hablar en sucesivos torneos. Ganamos con mucho orden, jugando un fútbol perfecto, en semifinales nos tocó España, que dirigía Andoni Goikoetxea, el vasco que fracturó Diego Maradona, tenían un gran equipo con figuras como Raúl, Michel Salgado y De La Peña”.

En la cancha, la historia la escribió Argentina: “fue un contundente 3 a 0, luego de un primer tiempo donde la pasamos mal”, rememoró el ex arquero de River, quien recordó que “en la teleconferencia del martes, Peckerman recordó unos cambios tácticos, uno posicional de Mariano Juan que nos dejó bien plantado para el segundo tiempo, metiendo una serie de contragolpes que nos permitieron ganar”.

La final era la revancha contra Brasil, “estábamos convencidos de que iba ser nuestra, además no nos servía otro resultado que ganar. Antes de la final dijimos que si no salíamos campeones nadie se iba a acordar de este equipo, especialmente por la idiosincrasia de los argentinos en donde salir segundo es un fracaso. Pekerman, para seguir en el puesto, sabía que tenía que ganar o ganar, dado que había gente muy pesada y con trayectoria para el puesto de entrenador de los juveniles como Carlos Griguol, Jorge Griffa, entre otros”.

“Jugamos un partidazo, dominamos el juego y pudimos concretar las chances que tuvimos, con Leo Biaggini y Panchito Guerrero, para quedarnos con el título y poder festejar”, recordó Irigoytía, que rememoró una frase del Profe Salorio: “comimos arroz para que los que llegaran después comieran caviar”, en referencia al exitoso paso de Pekerman por las selecciones juveniles.

“El fútbol profesional lo tomé como un trabajo”

Irigoytía fue claro sobre su concepto de cómo fue su vida de jugador profesional. “Al fútbol profesional lo tomé como un trabajo”, recordando una frase del volante cordobés Roberto Monserrat, quien le dijo más de una vez que “para jugar al fútbol, me junto con mis amigos, cuando entro a una cancha a defender una camiseta, entro a trabajar”.

Después del Mundial juvenil, Irigoytía fue titular en 20 partidos en la primera de River Plate, en el ámbito local e internacional. Luego se fue a préstamo al Hércules de Alicante con un precontrato firmado con el Valladolid, recordando un detalle en lo que fue su pase. “El Hércules no pudo hacer uso de una opción del pase, porque era más elevada que la de José Luis Chilavert, quien ese momento era el mejor arquero de América y uno de los mejores en el mundo”, destacó, recordando también que “fue un ir y volver a River, club dueño de mi pase que me incorporó a una lista negra que estaba compuesta, entre otros, por Gustavo Lombardi, Leonel Gancedo, Roberto Monserrat, Matías Biscay, Hernán Maisterra y Martín Cardetti. Después River me hizo las mil y una para que no fuera a San Lorenzo en reemplazo del Flaco Passet. Oscar Ruggeri que era el técnico me quería, sin embargo el club me cedió a Colón un día antes de que empezara el campeonato”.

En el Sabalero empezó a ver cosas que no le gustaron y que según confesó, “la situación que viví en Colón tuvo mucho que ver con que no haya seguido vinculado al fútbol, después de que colgara los guantes”. Sobre lo que ocurrió en el Sabalero, Joaquín contó que “después de pelear sanamente el puesto con Leo Díaz, llegó Don Negocio y me pega de cerca en una situación que en mi esquema de valores no entraba. Todo empezó cuando asumió Edgardo Bauza, entrenador que llegó junto al arquero Laureano Tombolini, que era propiedad del entrenador o en su defecto del representante del DT. Bauza me lo negó cuando le pedí irme a otro club de Primera, quedando todo aclarado cuando medio Rosario Central con jugadores como Maseratessi y Gonzalo Belloso, entre otros, pasaron a Colón. Estaba claro que tenían vínculo con el entrenador o con su representante”.

Posteriormente jugó una Copa Libertadores defendiendo los colores de Cerro Porteño de Paraguay y luego apareció una oferta del Monterrey de México, donde dirigía Daniel Pasarella. “El club tenía completo el cupo de extranjeros, razón por la que me mandaron al filial que en aquel entonces se llamaba el Cobra de Juárez. Tuvimos un buen torneo, llegamos a la final ante el Culiacán, donde jugaba Diego Latorre, y quedamos muy cerca del ascenso, luego de disputar innumerable cantidad de partidos en todo el territorio mexicano”. Estando en México se precipitó la vuelta al país, por una razón familiar, una de sus hijas mellizas contrajo rotavirus: “en aquel momento, junto a mi esposa Natalia no sabíamos que era, tampoco se tenía conocimiento de nada. Desde México nos pusimos en contacto con el doctor José Luis Santarelli, que fue a la casa de mis viejos y nos diagnosticó que la nena tenía rotavirus. La llevamos volando a un hospital público, donde no la quisieron atender porque primero había cien mexicanos y luego ella, entonces nos fuimos a un centro de atención privado donde un médico le salvó la vida. Después de ese episodio nos miramos con mi esposa, nos dimos cuenta de que estábamos muy solos, amén de la preocupación del cuerpo técnico y de mis compañeros y tomamos la decisión de volvernos con la convicción de que no nos subíamos más a un avión”, rememoró.

Después tuvo un breve paso por Almagro, Lanús y el cierre de su carrera jugando la B Nacional en Aldosivi de Mar del Plata, llegó el final de su carrera, para luego estudiar abogacía y dedicarse a la profesión, enfocándose en el derecho ambiental.

Las inferiores e Ildemar Rébora

El Vasco defendió los palos de Central Entrerriano en los recordados torneos AFIRU con el recordado Ilde como entrenador. Joaquín recordó que “había atajado muy bien un partido en el Parque Unzué, pero en el final me equivoque feo. Error que terminó en gol del adversario y la derrota. Termina el juego, me subo al auto de mi viejo y nos fuimos a casa, yo sin pronunciar palabra. Llegamos y dije que no jugaba más. Al otro día, Ilde fue a mi casa y me habló con mucho afecto, como si fuera mi viejo, me abrazó y me manifestó que cuando tenga ganas regrese, que me iban a estar esperando. Pasaron un par de semanas y cuando regresé me dio un abrazo que nunca voy a olvidar. Me enseñó mucho. Principalmente a querer el puesto y mejorar en la técnica. Lo recuerdo llegando al Parque con su motito y la bolsa con pelotas. Sin dudas fue una de las personas más importantes en mi carrera en lo técnico y, fundamentalmente, en lo humano”.

El viejo

El ex arquero Millonario reconoció que “Teco siempre me acompañó. Nos despertaba a la siesta con el mate y nos íbamos al Parque donde me pateaba entre dos árboles que hacían las veces de arco. Recuerdo cuando Mostaza Merlo me dejó afuera del seleccionado Sub-17, volví a casa desde Retiro llorando y mi padre me esperaba en casa. Eran las dos de la mañana y me dijo ‘no te angusties, vas a tener tu oportunidad en el Sub-20’. Así fue, campeón del mundo y mejor arquero de Qatar 95”.

Qatar 95: La campaña

Argentina integró el Grupo C de Qatar 1995 junto a Holanda (victoria por 1-0, con anotación de Andrés Garrone), Portugal (derrota por 1-0, gol de Nani) y Honduras (victoria por 4-2, con tantos de Ariel Ibagaza y Sebastián Pena x3).

En las etapas finales, derrotó 2-0 a Camerún (goles de Francisco Guerrero y Walter Coyette) en cuartos de Final, en la semifinal goleó a España 3-0 (Leonardo Biagini, Walter Coyette y Raúl Chaparro) y en la final superó a Brasil 2-0 con los tantos de Leonardo Biagini y Francisco Guerrero.