El cantante Joaquín Levinton, líder de la banda Turf, fue internado de urgencia en el Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires tras sufrir una descompensación en un bar del barrio de Palermo durante la madrugada de este viernes.

Según trascendió, el artista de 50 años se encontraba en un local ubicado en la calle Dorrego al 1697 cuando comenzó a experimentar un fuerte dolor en el pecho, lo que derivó en una descompensación.

Traslado de emergencia y primer diagnóstico

Las personas que acompañaban al músico llamaron rápidamente al Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME), que realizó un traslado de alta complejidad al Hospital Fernández.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, brindó detalles a la prensa, explicando la naturaleza de la emergencia:

“Este hombre tenía dolores tensos en el pecho, por lo que presuponíamos que había que descartar un infarto. Por eso se tomó la decisión de compensarlo y se le avisó al shockroom del hospital Fernández”, detalló Crescenti.

Un primer parte policial indicaba que el artista sufrió un “principio de infarto” a las 0:42 de la madrugada. Minutos después, el titular del SAME confirmó que el cuadro actual es un “síndrome coronario agudo”.

Levinton, en Terapia Intensiva

Crescenti informó que el cantante se encuentra internado en terapia intensiva, donde le realizarán diversos estudios de complejidad para evaluar la evolución de su cuadro de salud.

“El parte médico en este momento es que sufrió un síndrome coronario agudo. Es probable que sea un infarto, vamos a esperar los estudios”, agregó el titular del SAME, quien destacó la importancia de la rápida acción del servicio de emergencia.

“La rapidez del traslado evitó males mayores, fallas de bombas y otras patologías que se dan cuando estos dolores típicos comienzan. Hay que esperar el resto de los estudios”, concluyó Crescenti.

El estado de salud del reconocido cantante de Turf se mantiene bajo estricta vigilancia médica. Horas antes del episodio, Levinton había compartido una imagen en sus redes sociales con la frase “Se vienen cositas”, en referencia a uno de sus libros.