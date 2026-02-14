El conjunto de Gualeguaychú, bicampeón entrerriano, cumplió una destacada labor en una nueva edición de la tercera división del vóley argentino y mejoró su actuación del año pasado, cuando había finalizado quinto.

En esta oportunidad, los dirigidos por Joaquín “El Ruso” Sartori terminaron terceros tras una impecable campaña que registró siete victorias y una sola derrota, con 21 sets a favor y apenas seis en contra.

Pescadores superó la fase de grupos invicto y con puntaje ideal; luego avanzó en octavos y cuartos de final sin sobresaltos, antes de caer en semifinales ante el, a la postre, subcampeón SR de San Rafael (Mendoza), por 3 a 2. Menos de 24 horas después, el jueves, cerró el torneo con un triunfo en tie break frente a Racing de Castex (La Pampa) para quedarse con el último escalón del podio.

En diálogo con Ahora ElDía, Sartori analizó la campaña y destacó el rendimiento del equipo: “El balance del torneo fue muy positivo. En la fase de grupos perdimos un solo set en cuatro partidos, pudimos rotar el equipo y llegamos muy bien a los octavos de final, instancia que, al igual que los cuartos, superamos con victorias 3-0”.

“En semifinales jugamos un buen partido, pero nos tocó un rival inspirado. Su mejor jugador, José Luis González, ex jugador de la Selección Argentina, tuvo una actuación extraordinaria —dicho por él mismo, porque después del partido pudimos charlar—. Atacó 60 pelotas e hizo 43 puntos; se nos hizo imposible pararlo y creo que, en cualquier otra circunstancia, el partido hubiera sido para nosotros”, amplió.

Sartori dio a entender que los detalles definieron la única derrota del equipo en el certamen. “Esa es la dinámica de estos torneos cortos: pueden aparecer imprevistos. Es mérito del rival, claro, pero no sé si en su carrera ‘Pepe’ hizo 43 puntos en una noche, y eso fue lo que nos dejó sin final. Después, en el encuentro por el tercer puesto, jugamos bien y pudimos ganarle —a priori— al candidato al título y al equipo que más invirtió”, reafirmó.

“En lo deportivo logramos ser un equipo muy contundente en ataque. Quizás no pudimos desarrollar del todo nuestro juego desde el saque, porque son gimnasios muy grandes donde los chicos no están acostumbrados a jugar. Puede sonar a excusa, pero son factores que inciden en el rendimiento. De todas maneras, dejamos bien representado el vóley de la ciudad y de Entre Ríos”, completó.

Con la derrota en semifinales, Pescadores se quedó a las puertas de adjudicarse una de las plazas para la Liga Nacional (segunda división), aunque Sartori reconoció que podría llegar alguna invitación y que el club analizaría la posibilidad de dar ese salto.

“El objetivo para este año es buscar el tricampeonato de la Liga Provincial y esperar la baja de algún equipo para jugar la Liga Nacional el año que viene. Quedamos a un pasito y es muy probable que esa posibilidad se concrete”, adelantó.

El campeón de la Liga Federal 2026 en la rama masculina fue Once Unidos de Mar del Plata, que superó en la final a SR de San Rafael con un contundente 3-0.

Resultados de Pescadores en la LFMV 2026

Estadios: Velódromos Vicente Chancay y Aldo Cantoni

Fase de grupos

Pescadores 3 - Ciudad de Nieva 0

Pescadores 3 - Esc. Municipal Puerto San Julián 0

Pescadores 3 – Defensores de Moreno 1

Pescadores 3 – Hispano de San Juan 0

Octavos de final

Pescadores 3 – Aceba 0

Cuarto de final

Pescadores 3 – Náutico Avellaneda 0

Semifinales

Pescadores 2 – SR San Rafael 0

Tercer puesto

Pescadores 3 – Racing de Castex 2