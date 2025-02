El club Pescadores, que tuvo su época gloriosa a principios de la década pasada, cuando se consagró campeón de la vieja Liga Argentina A2 (2009/10) y ascendió a la Liga Argentina A1 (2010/11), volverá a la escena nacional, cuando desde este martes comience su periplo en la Liga Federal (tercera categoría) del vóleibol argentino.

Uno de los que fue partícipe de la historia dorada es Joaquín Sartori, un apellido que en la ciudad está estrictamente vinculado a este deporte y -particularmente- a la entidad de Costanera Sur. Primero como jugador y después como entrenador, el “Ruso” volverá a ser el director técnico de la escuadra albiazul en una competencia de FeVA (Federación Argentina).

Después de la presentación formal del plantel, que se realizó el miércoles a la noche, a la vera del río, en la sede club, Sartori dialogó en exclusiva con Ahora ElDía y tocó diversos temas ligados a la participación de Pescadores en la Liga Federal de Vóley 2025, torneo al que desembarca como flamante campeón entrerriano.

“Lo tomo como un desafío personal importante, porque estuve un tiempo alejado del vóley por problemas personales y porque el club decidió no participar. A mí como jugador y entrenador de este deporte me gusta competir en el alto rendimiento, sino no lo puedo hacer y no lo digo con soberbia, sino porque lo siento así”, afirmó sobre sus sentimientos de volver a una competencia nacional de ascenso.

“Entonces, cuando la institución decide apostar por un proyecto para ganar la Liga Provincial, como lo hicimos, uno aspira a continuar un crecimiento deportivo y devolver a Pescadores, al menos a una Liga A2 (hoy Liga Nacional), como lo hizo hace un tiempo atrás”, agregó.

Sobre los objetivos que se trazó el equipo en la Liga Federal, que en esta edición contará con la participación de 28 clubes y otorgará dos ascensos, Sartori indicó: “Es difícil aventurar un resultado final, porque es un torneo incierto, en cuanto a que no hay mucha información de cómo se armaron los equipos.

Pero sé que nadie irá a San Juan a pasear y los conjuntos rosarinos, platenses y cordobeses, por mencionar algunos, se suelen reforzar fuerte. Lo que puedo asegurar es que tenemos un gran equipo, con jugadores hasta con nivel para disputar una categoría superior, y buscaremos llegar a las instancias finales”.

El plantel de Pescadores parte está tarde rumbo a San Juan y su debut será el martes (20 horas) versus el local Huazihul Vóley, en lo que será el puntapié inicial de una seguidilla de siete u ocho partido en ocho días.

En cuanto a la exigencia por el apretado calendario y las altísimas temperaturas que suele registrar la ciudad cuyana, Sartori señaló: “Nos comunicaron que habrá aires acondicionados en todos los gimnasios y, sin dudas, que es un problema menos. Y sobre jugar partidos todos los días, creo que estamos bien preparados, porque los chicos entrenaron durante todo el año pasado y para afrontar la Liga frenamos solo 12 días en la preparación, que fue entre Navidad y Año Nuevo. Si bien tenemos un plantel con muchos jugadores grandes, que por complicaciones laborales no pudieron estar en el total de los entrenamientos, llegamos muy bien físicamente y también con la idea de juego que intento plasmar en mis equipos”.

Sobre esto último, Sartori fue contundente: “No tengo porque esconder mi forma de sentir el vóley. Me gusta que mis equipos ataquen desde el saque, todos mis jugadores sacan de potencia. Nuestra estilo es arriesgar el saque para después poder jugar bien en bloqueo de defensa y complicar la recepción del rival”.

“Desde jugador me identifiqué por arriesgar en el saque y como entrenador se los transmito a mis dirigidos. Nuestro juego pasará por presionar al rival desde ahí, para luego jugar bien en bloqueo y después aprovechar el poderío que tenemos en ataque”, añadió.

Pescadores afrontará la Liga Federal con la base de jugadores que a fines del año pasado se consagró campeón entrerriano y sólo sumó cuatro refuerzos, entre lo que sobresale el regresó del opuesto Nicolás Grané, quien formó parte del equipo de Pescadores como juvenil en la histórica Liga A1 y luego jugó varias temporadas A2 en diferentes clubes del país.

“Además de la experiencia que tiene como jugador, con varios ascensos a A1, nos va aportar jerarquía en ataque, que ya lo teníamos por la puntas y el centro. Los equipos que nos toque enfrentar, saben que van a tener que estar muy sólidos en la recepción para poder parar nuestro potencial ofensivo”, expresó sobre el regreso estelar del Zurdo Grané.

La Liga Federal en San Juan es el punto de partida dentro proyecto ambicioso que tiene Pescadores en el vóley, al menos así lo afirmó Joaquín Sartori en el cierre de la nota. “El objetivo que nos propusimos con la dirigencia es una jugar Liga Nacional (un escalón más arriba) y mantenernos ahí, para que promover a los chicos que surgen de nuestra inferiores a y los jugadores que vienen de otras instituciones se puedan mostrar, para luego dar el salto a una Liga Argentina (la máxima división) o al extranjero”, concluyó.

El Dato

La Liga Federal 2025 contará con la participación de 28 clubes, que se dividirán en 5 zonas (dos de 5 equipos y tres de 6) durante la fase regular. Los tres primeros de cada grupo, más el mejor cuarto, clasificarán a los octavos de final por los dos ascensos, mientras que los ubicados entre el puesto 17 al 24 disputarán la ronda Intermedia y del 25 al 28 jugarán por un reordenamiento final por las últimas cuatro posiciones.

Fixture de Pescadores en la primera fase

4/02 20.30hs. Pescadores – Huazihul Vóley (estadio Velódromo)

5/02 17.30hs. Pescadores – Gimnasia y Esgrima La Plata (estadio UPCN)

6/02 19hs. Pescadores – Liniers de Bahía Blanca (estadio Velódromo).

7/02 10.30hs. Regatas de Rosario – Pescadores (estadio Aldo Cantoni)

Plantel completo

10-Nicolas Grané (Opuesto)

1-Cesar Alejandro Fernández (Líbero)

14-Leo Ricardo Gabriel Felker (Líbero)

6-Matheo Churruarín (Punta)

11-Luciano Grifoni (Central)

12-Mariano Eccheri (Punta)

13- Walter Rigoni (Central)

9-Joaquín Coquoz 9 (Armador)

2-Marcos Gabriel Naivirt (Punta)

7- Lucas Emmanuel Aparicio (Central)

5-Valentín Lezcano Sartori (Armador)

8- Raúl Alejandro Preisler 8 (Central)

4-Milos Nikodem (Opuesto)

3-Lautaro Cañete -C- (Punta)

Entrenador: Joaquín Sartori

Asistente: Jeremías Melchiori.

Preparador físico: Raúl Aubert.

Kinesiólogo: Emiliano Zapata.