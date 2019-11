Joaquín sigue siendo clave en el Betis

Hay que mencionar que, aunque su rendimiento había bajado luego de varios partidos, el eterno capitán decide salir al rescate de su grandioso equipo. Se debe recordar bien una derrota o un empate se hubiera llevado por delante a Rubí, lo cual hubiera terminado provocando un enfado en una afición cansada de tan pobre rendimiento en sus tres primeros meses en curso.

Por su lado el Valencia obtuvo la delantera con 0-1, lo cual ya lleva ocurriendo en varias ocasiones. Asimismo, los primeros conatos de crispación saltaron en los graderíos. No obstante, la gloria para el Valencia no duró tanto, ya que, por la acción de Álex Moreno, Joaquín logró el 1-1. Dicho empate se logró por el remate perfecto con la derecha al que Cillessen no pudo replicar.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que el Puerto de Santa María estuvo intentándolo en todo el partido, lo cual hizo que se convirtiera en un incordio por el flanco izquierdo para los rivales. Aparte de esto, en el 94’, el jugador logró hacer un favor a sus compañeros recomendando a Canales poner su disparo de Falta entre los tres palos.

Siendo gracias a esa jugada es que se logró convertir en el magistral triunfo para el santanderino. Hay que mencionar que Joaquín a sus 38 años, no se vislumbrada un final cercano como verdiblanco, sin embargo, ahora sus estadísticas irán en aumento a poco que el físico le siga respetando.

Se debe tener en cuenta que el mismo ahora tiene 215 triunfos, por lo que ha logrado igualar a Guillermo. Dicho suceso posiblemente lo ha convertido en el futbolista que más victoria tiene en la historia de Primera. Hay que aclarar que esto se ha hecho sin haber militado nunca en el Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid, lo cual resulta increíble.

Los datos mencionados fueron publicados por @LaLigaenDirecto, en dichos datos también se destaca que el verdiblanco se convirtió luego del duelo con el Valencia en el tercer jugador del Betis que ha logrado alcanzar los 50 goles en el S.XXI luego de Jorge Molina (77) y Rubén Castro (147).

Técnicamente podríamos decir que Joaquín se convirtió en el protagonista en el juego con el Valencia. Algo increíble si tenemos en cuenta que tras dos partidos se había quedado relegado. Como recordarán el mismo se quedó sin minutos en el importante empate del Betis que se llevó a cabo en el Santiago Bernabéu.

Aparte de lo ya mencionado el mismo en el derbi comenzó en el banquillo, gozando de 27 minutos en la segunda parte. No obstante, su presencia casi no se llegó a notar en beneficio a su equipo, es decir, no tuvo un papel tan importante como el mismo que tuvo en el partido contra el Valencia.

A pesar de todo lo mencionado Joaquín sigue dando grandes alegrías a su facción, lo que quiere decir que muy pronto puede que llegue todo a un nivel personal. Se debe tener en cuenta que el portuense terminara su contrato el 30 de junio del próximo año. No obstante, por cómo va todo, su renovación está a punto.

Dicho rumor sobre su renovación ha llegado a ser confirmado por el propio jugador en varias ocasiones, indicando incluso que en los próximos días su renovación se podría hacer oficial.

A todo esto, hay que agregar que lo mismo está sucediendo con el mexicano Andrés Guardado, cuyo contrato se acaba a finales en junio del próximo año. Con esto en mente todo apunta a que el club anunciara ambas renovaciones al mismo tiempo y más pronto de lo que se piensa.

Por último y hablando un poco de las apuestas en el campo deportivo, puede ingresar a estos códigos o a Wplay, para obtener más datos relacionados con este mundo.