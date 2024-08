John Travolta está de vacaciones en Argentina y las redes sociales se llenaron de fotos del actor de 70 años posando junto a sus fanáticos.

Los rumores sobre la llegada del artista estadounidense al país comenzaron hace algunos días y se confirmaron por estas horas a raíz de una gran cantidad de postales que se viralizaron este miércoles.

Puede interesarte

El protagonista de recordadas películas como Fiebre de sábado por la noche, Pulp Fiction y Grease, que se caracteriza por cultivar un bajo perfil, arribó con un hermetismo total, acompañado por sus hijos, y eligió nada menos que la ciudad de San Carlos de Bariloche para tomarse unos días de relax lejos de Hollywood.

Una de las fotos que se pudo en ver en redes como X (antes Twitter) lo muestra muy sonriente con una campera negra y un gorrito de lana a tono, abrazado a sus hijos Ella Bleu y Benjamín, fruto de su matrimonio con Kelly Preston quien falleció en 2020 víctima de un cáncer de mama.

Según trascendió, John y su familia estarían alojados en un reconocido hotel ubicado en la zona del Cerro Catedral. De hecho, en una de las imágenes que circuló, se lo puede ver al actor con uno de los empleados del alojamiento que pertenece al empresario Alejandro Gravier y a su esposa Valeria Mazza.

Muchos usuarios publicaron sus mensajes en X y se mostraron felices porque la estrella de Hollywood elija los paisajes del país para descansar y disfrutar de la nieve.

“Me alegra mucho que esta familia tan famosa haya elegido nuestro país para disfrutar de lindos días de descanso, disfrutando de la nieve. Bienvenidos, disfruten mucho”; “Faaaaaa, ¿qué hacía John Travolta en Bariloche”; “¿John Travolta en Bariloche? Me dice mi hermana mayor, o está loca?”; “Mi mamá me escribe para decirme que esté muy atenta porque está John Travolta en Bariloche así que si me lo cruzo, le tengo que decir que ella es su fan número 1. Cómo le hago entender que sin dudas él debe estar en la habitación más cara y privada del Llao Llao como mínimo?”, fueron algunos de los comentarios que circularon.

Cabe recordar que no es la primera vez que Travolta visita el país. En 2016 se viralizó una foto que lo mostraba frente a un estante lleno de medialunas en un local de Castelar de una reconocida panadería que se especializa en dicha factura.