El periodista Jonatan Viale habló en su programa radial tras el fuerte impacto mediático que tuvo la filtración de un fragmento no editado de la entrevista que le concedió Javier Milei para hablar sobre $LIBRA. El corte muestra la intervención de Santiago Caputo ante una respuesta del jefe de Estado, vinculada al escándalo que se originó por su decisión de impulsar la criptomoneda en redes sociales. Primero, Viale se expresó por redes sociales: “No les voy a dar el gusto”.

No les voy a dar el gusto.

Preparensé para esta noche. — Jonatan Viale (@JonatanViale) February 18, 2025

Luego, en diálogo con Lucas Morando, sumó en Radio Rivadavia: “Fue una mañana y una tarde difícil. Estuve con amigos, con la familia bancando. No tenía ganas de un carajo. Muy triste. Tengo la tranquilidad de saber que jamás en la vida toqué un peso de este gobierno ni de ningún otro. Uno puede equivocarse. Pero jamás voy a estar del lado de los chorros, delincuentes, de los que liberan delincuentes y cobran 35 palos de jubilación”.

“Esta noche voy a hacer un pequeño descargo respecto de lo que pasó. Voy a explicar la intervención de [Santiago] Caputo. Voy a contar todo. Qué hice, qué no hice, qué me falto hacer, la filtración del video. Voy a explicárselo a la gente que nos viene mirando hace muchos años. Había dos caminos. Quedarme llorando o explicarle a la gente. Hoy decidí estar acá”, dijo Viale, que en principio no iba participar del programa que conduce.

“Para los que tengan dudas, les voy a contar lo que pasó. Pero solo les quiero adelantar que nunca jamás en la vida agarré un mango de este ni de ningún gobierno. No lo quiero. No me interesa. Tuve mil oportunidades. Rechacé todas. De todas maneras, corresponde que dé una explicación tranquila y larga en el lugar en el que pasó. Esta situación es fea. Ya tener que estar explicando esto es una mierda (sic). Hoy aclararemos que el agua moja”, sentenció.

Reveló más adelante que Caputo se comunicó con él para pedirle disculpas por su intromisión. “Es una lástima. Fue una nota interesante. La primera hora fue una batería de 250 preguntas fuertes. Al final se metió Caputo y yo creo que no reaccioné como tendría que haber reaccionado”, se sinceró Viale.

“Twitter no me importa. Y tampoco me importa lo que digan mis colegas. No le hicieron esa nota. ‘Él tendría que’... Bueno, no. Vos no la hiciste esa nota. A vos te estoy hablando. Vos que te hacés el canchero y vos que te hacés la cancherita, no es tan fácil. Primero tenés que llegar ahí, hacerla. Luego uno es humano y se equivoca. No hay que ser soberbio y tiene que reconocer que se puede equivocar”, dijo como respuesta a críticas de periodistas, de los que no dio nombres.

Por último, sobre la posibilidad de que Milei realice cambios en su equipo de asesores -algo que el Gobierno descartó-, deslizó: “Yo no sé. Puede ser. Hay alguno de los que estaba ahí que me llamó y dijo que puso su renuncia a disposición del Presidente. Pero me parece que no se la aceptaron”.

Al comienzo del programa de Viale, Cristina Pérez, quien realiza el pase radial con el periodista, había opinado: “Me parece mal la interrupción, pero tampoco hay que permitir que interrumpan la nota. Prefiero bajar una nota a que me la condicionen. Jamás tuve ningún tipo de condicionamiento. Siempre le pregunté lo que quise al Presidente. No hay que hacer lo que se hizo. No se para la entrevista. No se puede cortar. Hay que defender la profesión siempre, esté el gobierno que esté”.

“A Joni lo quiero mucho. Me da pena lo que pasó anoche. Me da pena. Si a mí me pasa, no sé qué haría yo. Hay una cámara prendida. Y la cámara prendida debe ser respetada por todos. Por el funcionario, por el periodista, por todos. No tendría que haber salido ese crudo. Pero pasó y se conoció. No podemos justificar algo que es injustificable. Hay que ser sensatos y justos en el análisis. Fue desafortunado lo que pasó”, consideró la conductora.

Y sentenció: “A los colegas periodistas los invito a que, si alguna vez les pasa una cosa así, no lo permitan. No es por ustedes, es por la profesión. No tenés que permitirlo. La cámara está prendida, y la cámara prendida es poder, sea quien sea. Nuestro trabajo no es cómodo y no somos perfectos. Joni es un ser humano al igual que el Presidente y [Santiago] Caputo. Se pueden equivocar. A veces hay que tener la humildad de reconocer los errores y plantear qué es lo correcto”.

La interrupción de Santiago Caputo

La reacción de Caputo, que cumple funciones como asesor presidencial, fue ante una explicación ofrecida por el jefe de Estado respecto del criptogate. En los últimos tramos de la entrevista en TN, Milei resaltó haber promocionado $LIBRA desde su cuenta “personal” de X, a la vez que añadió que su defensa jurídica estará en manos del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Ante su planteo, el conductor insistió: “Es un tema en el que participaste como ciudadano, además de como presidente, por eso te lo pregunto”. Tras ello, Milei puntualizó: “Es bueno que señales que lo tuiteé como ciudadano, porque tuiteé desde mi cuenta personal”.

Viale, entonces, enfatizó también: “Está bien, pero sos el Presidente”. El diálogo continuó con una nueva aclaración del mandatario y una sugerencia del periodista a que revise la descripción de su cuenta en la plataforma de Elon Musk. “Mi cuenta es personal. Fijate lo que dice mi cuenta”, le pidió Milei a Viale. El conductor dijo estar en conocimiento de que su usuario lo describe como “economista” y no como “Presidente”, pero reforzó: “Sos el Presidente”. En ese momento, ante los argumentos de Milei, Caputo intervino y pidió que se frene la grabación. Se acercó a Milei y le susurró algo al oído. Luego, le pidió al periodista que repitiera la pregunta.

“Arrancá con la pregunta de vuelta”, se escuchó detrás de cámara, pedido hecho por el asesor presidencial. “Entiendo. Me doy cuenta. Puede traer quilombo judicial”, admitió Viale y agregó, incómodo: “A ver, ¿cómo veníamos?”, a lo que Milei responde: “No sé. Volvé a preguntarme sobre $LIBRA”.

Las explicaciones que dio el Gobierno

Ante la fuerte repercusión del episodio, el vocero Manuel Adorni, dijo que no cree que haya “nada de malo” en que el fragmento hubiese sido eliminado de la versión final de le entrevista. Confesó, por otro lado, que a Milei le pareció “innecesaria” la interrupción protagonizada por Caputo.

Adorni aclaró también que no habrá cambios en el equipo de Milei a raíz del hecho. “El equipo de asesores es una decisión del Presidentes porque son colaboradores directos y entiendo que no tiene intención de hacer un cambio”, indicó el portavoz de la administración libertaria.

“Una renuncia o algún posible cambio en el Gabinete es una decisión del Presidente, que funciona de esta manera, que todos los días evalúa cómo funciona su equipo de trabajo. El único comentario que hice fue una descripción de lo que ocurrió. Habitualmente, en las entrevistas que el Presidente graba estoy yo presente, porque los que lo rodeamos cuidamos la imagen y sonido para que la puesta salga bien”, expresó en su habitual conferencia de prensa.

“Pasa habitualmente en las notas grabadas que hay correcciones”, relativizó por su parte el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.