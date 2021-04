Jonatan Viale habló tras la muerte de su padre

“Estoy bien; estamos acá. Un poquito nervioso... ". Con esas palabras, Jonatan Viale volvió a su programa de radio tras la muerte de su padre, Mauro Viale, el domingo 11 de abril, tras sufrir un para cardiorrespiratorio. Tenía 73 años y estaba internado en el Sanatorio de Los Arcos, después de haber dado positivo de coronavirus. Hacía 48 horas, el periodista había recibido la vacuna, pero confundió los síntomas y su estado empeoró hasta causar una neumonía bilateral grave.

A las pocas horas, Jonatan despidió a su papá en absoluta soledad ya que tanto su mamá, Leonor Schwadron, como su hermana Ivana no pudieron concurrir al velatorio y el entierro en el Cementerio de la Tablada, por haber sido contacto estrecho con Mauro. Tras algunos posteos en Instagram y una semana de luto, el conductor decidió regresar a Pan y Circo, su programa en Radio Rivadavia. Emocionado, Jonatan recordó a su padre.

jony viale posteo.jpg

“Estoy bien; estamos acá. Un poquito nervioso... Lo único que se me ocurre decir es gracias. Perdón por la voz. Todo el fin de semana estuve bien, pero, ahora, cuando se me acercaba al aire, se me fue cerrando la garganta. Es angustia... Yo quiero decir gracias a las autoridades de la radio porque bancaron un montón", dijo Viale al inicio de su programa. Y completó, sobre los mensajes de afecto de colegas y amigos: "Vi todo; no contestaba porque no podía. Contesté lo que pude contestar, pero gracias. Gracias a la gente de América, que ayer le hizo un homenaje hermoso a mi papá. No quiero empezar a nombrar porque es impresionante”.

También habló de su familia y sobre todo, del estado anímico de su madre, que no pudo darle el último adiós a Mauro: "Mi mamá está... está ahí, como puede. Creo que no cayó todavía". En tanto, también habló de su hermana, que aún se encuentra en aislamiento: "Mi hermana es la que más golpeada está, pero lo tiene a Alexis y estoy yo, mi mamá y está Mica, mi mujer. Sin Mica yo me hacía percha, me caía y no me levantaba más. Mica es una leona, encontré ella la compañera definitiva”.

Embed

“Si era por mí, me quedaba en la cama, yo estaba tapadito y no quería salir, pero dije: ’bueno, tampoco puedo hacer eso y en un momento dije: ¿qué voy a hacer si es esto lo que me gusta? Además, yo pensaba qué hubiera querido mi papá, mi papá me cag...a pedos si me quedo en la cama”, aseguró Jonatan. Y continuó: "Es difícil, pero se puede, estamos acá, ¿dónde voy a estar sino? Donde a mi papá le hubiera gustado que esté".

En ese sentido, y al borde de las lágrimas y con la voz entrecortada, Jonatan dijo sobre su papá: "Mi papá era una persona muy simple, que ganó plata gracias a Dios por su esfuerzo, pero no dejaba de ser simple con su jogging feo y sus anteojos manchados. Era un papá enorme, en toda la dimensión de la palabra”.

mauro viale y su mujer.jpg

Por otra parte, Jonatan habló de todo lo que le pasó: “Soy un tipo súper racional, no creo en la metafísica, y empezás a ver señales. Seguramente soy un pelotudo, pero el otro día Romeo, mi hijo, me dice de la nada: ´Maradona’. ’¿Qué cosa, mi amor?´, le contesto. ’¿Maradona jugó en River?´. ’No, no, Maradona no era de River’, le digo. ‘Maradona está con el bubu, ahí’, me dice. Y yo me quedé en silencio. ¿Cómo asoció a mi viejo con Maradona? No sé. conectó eso. Y me partió”. Y agregó: “No sé qué pasó en la última semana, pero a mi papá lo siento todo el tiempo”.

Por último, tras agradecer los saludos que recibió, Viale contó: “Me mandaron un montón de mensajes y era todo amor, de verdad me...yo estoy muy orgulloso de mi papá porque yo sabía que era querido, respetado, pero no sabía la dimensión, te juro que no sabía. Vos suponés porque era famoso, porque tuvo picos históricos de rating, que debe haber mucha gente que lo quiere. Yo vi algo impresionante. ¿Sabés lo que más orgullo me da? Los laburantes que me escribieron, la maquilladora de ATC, un chofer de mi papá, el portero de Le Parc. Eso es lo que mejor me hizo".