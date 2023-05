Parada es un boxeador que habla arriba del cuadrilátero. Debajo del mismo es tranquilo. Cultiva un perfil bajo. Vive para el box. Trabaja duro y, a la vez, entrena a chicos que se inician en el deporte de los puños.

Días pasados, en los galpones del puerto, derrotó, al cabo de 6 asaltos, al correntino Alegre en una pelea a “hierro corto”, donde los dos tuvieron sentidos.

Ahora está en danza “una oferta con la promotora del Chino Maidana, que sería para el 6 de Mayo. Estamos esperando que se confirme la pelea, aunque no sabemos contra quien sería. En el caso de no concretarse, pelearía nuevamente el 12 de Mayo en los galpones del Puerto”, cuenta.

Sobre el apoyo que recibe de la gente opinó que “es muy gratificante subir, escuchar el aliento del público en todo momento te empuja a ir al frente permanentemente”.

El entrenamiento

Es clave en toda disciplina, máxime en el boxeo en donde se da y recibe golpes de la cintura para arriba” Hoy, por el viernes, hice 15 kilómetros, a la tarde hago fierros y a la nochecita ya boxeo. Guanteo con Tomás Laclau, Gerardo Mansilla, el pesado Molina, gente que me supera en peso como Molina, que me hace trabajar y otros que tienen la mano pesada, algo que me viene muy bien en el mundo profesional”.



El apoyo

Indicó que la “gente, sponsor me están dando una mano en mi carrera y en levantar un pequeño gimnasio en mi casa. Ya estoy a la altura del techo, por lo que en breve terminaré la obra”.



Entrenar a los demás

Aparte de su preparación personal entrena a chicos. Dijo que “ es algo que me gusta, es un hobby, además sacas a los chicos de la calle. Está bueno y es confortante para mí”.

Dijo que su tiempo lo dedica a entrenar. “Vivo para el box, y si tengo peleas en forma continuada puedo vivir de lo que hago en el ring sin sobrarme nada. Con lo justo. Ahora si no se dan peleas tengo que salir a buscar changas de lo que sea. El hecho de ser profesional no significa que estes salvado, ni mucho menos”.