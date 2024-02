Como la mayoría de boxeadores del país, la historia del Jonathan “El Picante” Parada parte de orígenes humildes y con obstáculos que se presentaron en el camino y tuvo que superar.

Parada, de 27 años, comenzó en el boxeo a los 20 en el gimnasio de Juan Carlos Martínez, pero en sus primeras tres peleas como amateurs se topó con las derrotas. Eso lo hizo replantear su vida deportiva y decidió cambiar de entrenador y ser pupilo de Ángel Dulche.

Con él hizo alrededor de 25 peleas y logró ser campeón regional y provincial y subcampeón argentino. Pero en el medio le tocó afrontar la pelea de su vida, ya que cayó en las drogas.

Para combatir ese flagelo social, Parada se propuso como meta ser boxeador profesional y Dios, según él, le puso en el camino al reconocido ex boxeador y actual entrenador de la ciudad, Gaspar Saucedo.

Con Saucedo y entrenando en el gimnasio del club Unión del Suburbio, el “Picante” se focalizó en su carrera deportiva e hizo sus primeras peleas en el campo rentado.

Pero a partir de este año, “Joni” Parada -con otra ambición y mentalidad- buscó nuevos horizontes para su crecimiento profesional y encontró en Sarmiento, el club de su barrio, su centro de entrenamiento

Joni Parada tiene su centro de entrenamiento en el club Sarmiento (MR Fotografía).

Sin embargo, el gran “clic” en su carrera deportiva se dio a fines de noviembre, cuando a través de su manager Amilcar Ramírez, Parada fue observado por la promotora del reconocido ex boxeador Marcos “El Chino” Maidana, campeón superligero y wélter de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo), quien le hizo un contrato.

Bajo la tutela de la promotora, el “Picante” Parada (8-2-0, 1KO) se prepara para su undécimo combate como profesional, cuando el próximo 1º de marzo enfrente al bonaerense -oriundo de General Rodríguez- Nicolás “El Maldito” Jara (8-3-0, 2 KO), en una velada que se celebrará en el club El Porvenir de Quilmes y será televisada en directo por la señal de ESPN.

Ahora ElDía se acercó al club Sarmiento y dialogó con Jonathan Parada, en la etapa final de su preparación para este nuevo desafío. “Estoy muy ansioso porque será mi primera pelea a diez rounds” reconoció y agregó: “Llego muy bien preparado para ganar”.

Parada, que se entrena en triple turno con los entrenadores del club Sarmiento, Lucas Traversa y Emiliano Ferrandi, palpitó el combate del próximo viernes, que será el segundo en representación de la promotora del Chino Maidana.

“Ojalá se nos dé en la vía rápida, pero este rival que nos toca es una planchuela de duro, así que planeamos una pelea a la distancia de diez rounds, pero si Dios está de nuestro lado podemos definirlo por KO”, expresó.

“Puntos débiles no tiene mucho, lo que si se especializa más en las artes marciales, no es un boxeador de tan largo tiempo. Por ahí eso me favorece, aunque es aguerrido y no habrá otra que intercambiar golpes; el más duro se va a llevar la victoria”, añadió.

A pulmón, Parada entrena en el club Sarmiento con la mano que le dan sus también amigos Traversa y Echandi, pero su entrenador oficial es Oscar “Chicho” Torres, perteneciente a la promotora.

Es por eso que el manager Amilcar Ramírez hace un esfuerzo grande y trae periódicamente a “Chicho”, quien estuvo en la última semana en la ciudad junto a su hijo Alexis “El Terrible” Torres, quien se prepara para pelear por un título intercontinental, para guantear con el “Picante”, en las puestas a punto de sus respectivos combates venideros.

En ese sentido, el equipo de trabajo de Parada se mostró agradecido con el club La Vencedora y Esteban “Oso” López, quien le prestó el ring de la institución de calle Juan José Franco para el “guanteo”.

Por eso, Joni no solo sueña con ser “campeón del mundo” sino con tener un “gimnasio propio”, detalle fundamental para un boxeador de su magnitud.

Pero Parada, más allá de las dificultades que todavía tienen que afrontar en la preparación para sus peleas como profesional, afirma que siente muy feliz y satisfecho y que la llegada de su hija (una beba de ocho meses) le cambió la vida y que el boxeo es “es una disciplina a la que si le das, te devuelve por multiplicado”.

Amilcar Ramírez, hombre de confianza

Ahora ElDía también dialogó con el manager del boxeador, quien contó secretos de la vida de un púgil profesional y de Jonathan Parada en particular.

“Por una amistad personal con ‘Chicho’ Torres surgió la posibilidad de contactarnos con la promotora de Maidana y pudimos firmar un contrato por los próximos cuatro años”, contó Ramírez sobre el vínculo con la empresa del ex campeón del mundo.

“En Gualeguaychú él estaba muy atrasado en peleas, tendría que tener cinco o seis combates más. Acá él peleaba cada cinco y seis meses cuando había un festival, que son muy distanciados en el tiempo. Ahora, al estar representado por una promotora como la del Chino Maidana cuenta con peleas cerca y los tiempos son más cortos. Ya va por la segunda pelea y saliendo bien acá, o aun perdiendo haciendo un buen papel, se la va abrir la posibilidad de pelear afuera: México, Francia, España o cualquier lugar de Europa”, puntualizó el manager.

Amilcar Ramírez, manager y su hombre de confianza (crédito: MR Fotografía).

En ese contexto, Amilcar Ramírez desnudó las falencias del boxeo en la ciudad, al afirmar que “está muy estancado y también tiene muy poco apoyo, porque un profesional requiere de muchísimo gasto económico: proteínas, vitaminas y viajes”, y agregó: “Acá en Gualeguaychú no hay lugares donde lo puedan entrenar a él. ‘Joni’ en realidad tendría que haberse ido, pero nosotros le vamos a dar toda la ayuda posible en lo económico, en asistencia técnica y en todo lo que podamos”.

“Estamos viendo la posibilidad de armar un gimnasio acá, porque lo que el necesita es un gimnasio y un ring para que se pueda mover, ya que día a día va a tener más exigencias. Él está en el puesto 12 de su categoría (superwelter) y con un par de resultados positivos más, se le va a dar la posibilidad de pelear por un título argentino o sudamericano. Ojalá pueda hacer una buena carrera y se le dé la posibilidad de pelear por un título mundial”, finalizó.