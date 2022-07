El DT que quedó en la historia de Juventud Unida por haber llegado a la final del Provincial de Clubes que finalmente perdió con Central Entrerriano en el 2014 charló con Ahora El Día en el gimnasio Martínez Garbino que cuenta con un nuevo sistema lumínico.

Jorge comentó que “falta poco para el inicio del torneo, los tiempos son muy cortos, razón por la cual en esta segunda semana de pretemporada y en las tres que nos restan intensificaremos las tareas, buscando rodaje y amistosos para llegar de la mejor manera al Torneo”.

Explicó que la “Conferencia 2 está conformada por los denominados equipos nuevos que estaban jugando la liga provincial. Un total de 12 equipos que se dividen en dos zonas de 6 cada una. El sistema de juegos es de todos contra todos con un interzonal. Jugaremos con Ferro de San Salvador, Paracao y Sionista de Paraná, Huracán de Villaguay y La Armonía de Colón”. Opinó que los clubes de Paraná “pueden llegar un poquito más afilados por la competencia interna con el local y el “Dos Orillas”.

Señaló que Juventud arrancó de cero. “Hubo que conformar un cuerpo técnico que hoy ya está armado en su totalidad, además de conformar el plantel. Tenemos asistentes técnicos, preparador físico, kinesiólogo, médico y el utilero”, afirmó.

En cuanto al plantel, indicó que “tenemos un buen eje con Matías Novello, Abel Pascual (Subcampeón de la Liga con Juventud Unida en el 2014), Manuel Lado, jugadores que le suman experiencia y jerarquía al equipo, además de Pedro Mas (jugador polifuncional) que asumió el compromiso de volver, junto a Lisandro Bonari, pivote de 34 años, restándonos sumar una ficha más de Mayor que sería para la posición de interno estando en danza varios nombres. También esta Lisandro Bonelli, Gonzalo Pryszczuk, un atacante versátil para Juventud Unida, joven alero procedente de Oberá, protagonista en la Liga de Desarrollo e integrante del plantel misionero de la Liga Nacional de Básquetbol, Juan Cruz Bentancour que regresa de Neptunia,Thiago Risso, Alan Mossto, Jerónimo Mendoza, Ignacio Azcona,Lautaro Santos, Bruno Brescasín, Martín Bianchi, Valentino Maruri, un base con muchas condiciones que llega de Central Entrerriano”.

Balbis se mostró conforme con el armado del equipo, “siempre en la búsqueda de que los juveniles del club tengan la posibilidad de integrar un plantel de primera; también de entrenar con la intensidad y la exigencia que demanda un plantel que va a jugar un torneo de estas características”. Mencionó que es fundamental “buscar el rodaje y la puesta a punto para arribar al salto inicial con unos siete puntos”.

El cuerpo técnico que encabeza Balbis se completa con “Patricio Flejas, Christian Caraballo como asistentes, Álan Marquez como Preparador Físico, Damián Etchegoyen en la parte de kinesiología; mientras que de la parte médica se encarga el DR Iván Gómez. Cerró diciendo que la utilería está a cargo de Martín García, en definitiva un grupo de trabajomuy importante, que cuenta con el apoyo de la Comisión de Básquet y la Comisión Directiva del Club”.

Sobre el torneo, adelantó que el “mismo no será nada sencillo, todo lo contrario, estimo que será muy duro y un esfuerzo económico más que considerable del club para afrontar el Pre Federal”.

Sobre el básquet que va a jugar “El León” indicó que “la idea es de sea un mix, que el equipo sea lo más atlético posible, tener una idea de juego, no dejando de lado la posibilidad de jugar un buen básquet”.

“Y hoy-sigue-cuando se forman los planteles que se destacan por su juventud , se busca la mayor dinámica posible. Queremos tener nuestra identidad, más allá de como jueguen los demás, mantener una línea a lo largo de todo el campeonato y llegar lo mejor posicionado a las instancias de Play Off”.

Destacó que de “nuestra zona dos van a pasar al Torneo Federal y otros dos a la otra conferencia que tiene más plazas para el Federal. En el caso de terminar, primero o segundo, podemos tener un descanso de play off; mientras que del tercero al sexto pasan a esa instancia”, y sostuvo que es fundamental “ conformar un grupo fuerte dentro y fuera de la cancha.

El Pre Federal

La competencia, con fecha de inicio para el viernes 5 de agosto, tendrá la participación de 24 clubes de diferentes localidades entrerrianas y estarán representadas todas las Asociaciones afiliadas a la FBER. La Primera Fase se disputará en dos zonas de 12 equipos: La Conferencia 1 estará integrada por 12 clubes que jugaron la Liga Federal 2022 (La Unión de Colón ascendió a la Liga Argentina y Capuchinos de Concordia decidió no participar) y tendrá 8 plazas o cupos para la Liga Federal 2023. El otro grupo (Conferencia 2) estará compuesto por otras 12 instituciones y tendrá dos plazas en juego para la Liga Federal 2023.

Con un total de 12 equipos están en juego dos (2) plazas para el Federal 2023 y dos (2) plazas a Conferencia 1 Año 2023.

*FASE 1: La Primera Fase se juega en dos Zonas, todos contra todos con encuentros de ida y vuelta, más con dos fechas de interzonal.

Zona A: Paracao; Sionista; Ferro de San Salvador; Huracán; La Armonía y Juventud Unida.

Zona B: Ciclista; Estudiantes de Paraná; Sportivo San Salvador; Parque; Urquiza y Zaninetti.

Los interzonales (dos partidos) son: Paracao vs. Ciclista; Sionista vs. Estudiantes; Ferro vs. Sportivo San Salvador; Huracán vs. Parque; La Armonía vs. Urquiza y Juventud Unida vs. Zaninetti.