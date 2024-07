Luego de un día en el que el conflicto con Camioneros por la recolección de basura se profundizó a punto tal de que Jorge Macri anunciara que la Ciudad de Buenos Aires cancelaba los contratos preadjudicados a las empresas de acarreo, el jefe de Gobierno apuntó directamente contra la gestión de Horacio Rodríguez Larreta por irregularidades en los procesos licitatorios.

“Una preadjudicación que ocurre el 7 de diciembre, yo asumí el 7 de diciembre. Con algunas firmas hechas el 11, con funcionarios que ya no eran funcionarios. Es parte de una investigación interna que estamos haciendo”, comenzó el mandatario en diálogo con LN+.

Y continuó: “No sé si hubo mano negra. Alguien creyó que faltaba firmar algo y lo firmó. Para mí está mal hecho. Lo firmó después de que dejó de ser funcionario. Firmó después de que había dejado el cargo, sin tener la potestad”.

“¿El gobierno que lo antecedió, de su mismo signo político, hizo algo impropio?”, preguntó el periodista Paulino Rodríguez. Y Macri replicó: “Yo creo que sí, pero eso lo definirá una investigación interna. Vamos a ver si termina en la Justicia. Si hay delito es otra cosa. Si está aclarado administrativamente que hubo una firma digital antes y que después solo se perfeccionó en papel, que pudo haber pasado. Igual, si se firmó el 6 o 7 de diciembre cuando se estaban yendo y yo asumo el 7, por lo menos fue descortés para conmigo”.

A esto, el jefe de Gobierno también le sumó lo que a su entender eran contratos muy beneficiosos para las empresas que habían ganado la preadjudicación. “Hubo 21 años sin licitación y con empresas que extendían los plazos. En julio del año pasado ganan unas empresas a un valor, para mí, altísimo. Hoy el acarreo vale 25 mil pesos. Si yo tuviera que cobrar el acarreo al valor que se licitó tengo que cobrar 181.250 pesos. Siete veces más. Pero eso no es todo, es más grave”.

Allí, Macri dio detalles de los beneficios que hubieran tenido las empresas. “Es la única licitación, además de la basura, que fue por 10 años. Todas las demás son siempre por cuatro. Le dan 8 millones de dólares de adelanto a las empresas para que se equipen. Les pagamos antes de que arranquen 8 millones de dólares. Les garantizamos acarreos aunque no los hagan: 24 mil por mes. Supongamos que los porteños se educan en el marco de 10 años y baja la cantidad de autos mal estacionados, igual les pago. Es un negocio en el que te doy la plata, te garantizo el mercado y la rentabilidad es más del doble que lo que me cuesta hacerlo a mí hoy”.

Sobre esto, añadió: “Yo no me lo quiero quedar siempre estatizado, lo que digo es ‘así no lo voy a adjudicar’. Lo sigo teniendo en la Ciudad, pero no descarto hacer una licitación distinta. En el medio, garantizamos el trabajo a los que están hoy y la seguimos haciendo nosotros. Era tres empresas porque eran tres zonas”.

Al respecto del conflicto por la falta de recolección de basura, que se lo vinculó fuertemente a esta decisión del gobierno porteño ya que sería una extorsión de Hugo y Pablo Moyano, Macri expresó: “No sé si tienen relación con Moyano las empresas. Es llamativo que justo se armó lío este fin de semana después de que comunicamos al gremio, a quienes le avisamos el viernes. Ellos hacen el acarreo porque son choferes”.

Tras anunciar que se anuló la preadjudicación del contrato por el acarreo, el gobierno porteño busca abrir una negociación con el sindicato en la que se ofrecerá que los 310 trabajadores de las grúas sigan en SBASE o pasen a la órbita municipal, pero siempre con el convenio de Camioneros.

De todas formas, el sindicato pidió especialmente que en las negociaciones participe la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, de buena relación con los Moyano desde que trataba con la dirigencia gremial cuando fue ministra de Espacio Público e Higiene Urbana de CABA en la gestión larretista. Hasta ahora, las conversaciones fueron entre Grindetti y el secretario Gremial de Camioneros, Marcelo Aparicio, y se caracterizaron por haber sido muy ásperas.

En la administración macrista apuntan a crear una unidad operativa en la ciudad que dependa de la Dirección de Tránsito para organizar el sistema de acarreo, con 10 grúas nuevas que se incorporarán al servicio.