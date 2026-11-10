El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, habló luego de la polémica que generó la instalación de una carpa VIP en el Monumento a los Españoles en el marco de la visita del Papa León XIV y sostuvo: "Las medialunas y los budines estuvieron de más. Yo no lo hubiera puesto, alcanzaba con agua y un café para la espera".

En declaraciones mediáticas, el alcalde porteño se refirió a las imágenes que circularon en las redes sociales en las que se veía a empresarios, dirigentes políticos, celebridades y figuras del espectáculo en carpas en las que había mesas, sillas, atención de mozos y variadas opciones de comida, lo cual configuraba un sector especial para disfrutar de la llegada del Sumo Pontífice.

"Tampoco fue una cosa de un lujo descomunal como se plantea", justificó Jorge Macri y argumentó que las carpas tenían como objetivo albergar a miembros de la Iglesia, autoridades y personal dedicado al operativo que estuvo varias horas en el lugar a raíz de los cortes y restricciones de acceso.

Por lo tanto, insistió con que el propósito era brindar un espacio a las personas que llevaron a cabo tareas específicas para la organización del evento.

Tras sus declaraciones, la diputada Marcela Pagano cruzó a Jorge Macri vía X y le dijo: "Somos pocos y nos conocemos mucho. Se perfectamente que Mara Gorini y Karina Milei te exigieron que pongas 'los huevos sobre la mesa' y contrates a las empresas de ella y los Menem (literal, para los que no saben, Mara le llevó un maple de huevos)".

Y le recordó: "Te estás olvidando que no fueron solamente medialunas y budines. También la empresa de seguridad y de limpieza de los Menem. Era eso, o te declaraban la guerra. Además incurrís en un error, sabes perfectamente que no había protocolo para invitar 'famosos de la farándula'. El protocolo era para funcionarios".

"Por otra parte, es de muy mal gusto que nuestros efectivos policiales y la gendarmería no haya recibido ni un alfajor mientras los famosos VIP esperaban con mozos, aire acondicionado y un banquete Premium. Mientras los laburantes olvidados, como siempre", agregó

Y cerró: "Cuando me preguntan qué es la casta, miren las imágenes de ayer. Un pueblo caminando desde la madrugada al rayo del sol para ver de lejos a @Pontifex_es y un grupito selecto haciendo la vida VIP y con ubicación selecta (sin mérito alguno). Esta será 'su fiesta de Olivos'".

Fuente: Noticias Argentinas