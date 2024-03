Jorge Montiel se refirió a la realidad epidemiológica que atraviesa la ciudad y explicó que “lo que hemos notado es que la aparición del dengue se ha adelantado y esto tiene que ver con el cambio climático que ha tropicalizado el clima. El frío disminuye la circulación de los mosquitos, pero de todas formas hay que hacer hincapié en la prevención, que si bien sirven las fumigaciones que viene haciendo el Municipio, las personas tiene que colaborar de su lado no teniendo elementos que acumulen agua en sus casas”.

Por otra parte, el profesional contó como vive este contexto de crisis al frente del nosocomio de la ciudad al cual calificó como un gran desafío: “Nos hemos encontrado con un Hospital complejo”.

En este sentido, señaló que en los últimos años “ha ido creciendo la cantidad de personas que se atienden”.

Los motivos, enumeró el director, se deben principalmente a tres factores: “la gente que no tiene trabajo, los que tienen obras sociales pero que no les está brindando el servicios completo, y quienes ya no pueden pagar las prepagas”.

Y detalló: “En los últimos años hubo un gran incremento de usuarios con obra social que no tienen un adecuado servicio de parte de estas. Entonces, son personas que tienen un grado de cobertura no satisfecha por su obra social. Antes, había un ente regulador de la Superintendencia de la Salud para cobrarle a las obras sociales el servicio brindado en el Hospital, ahora el gobierno sacó en el boletín una disposición que dio por terminado eso y nos solicita que hagamos convenio directo con las obras sociales y todo lleva un proceso. Esto abre un panorama de incertidumbre, porque era un recurso que se usaba para facturar a las obra sociales y cubrir algunos baches del Hospital y ahora me deja sin eso hasta que se haga el proceso, que me va a llevar tiempo recuperar”.

Montiel fue crítico sobre la realidad que atraviesa la salud y aseguró que si no se toman medidas “se va derecho a una crisis”.

“Encontras que en más de 300 obra sociales la calidad del servicio es de terror, y además con personas que trabajan y le descuentan pero no tiene prestación, eso hay que sanearlo. Desregular no es la única solución sino que tiene que haber un enfoque de medidas, que si no se toman , ya sea desde lo público o privado, vamos rumbo a una crisis”, remarcó.

En tanto, apuntó que la realidad que toca vivir no es consecuencia de este gobierno sino de “temas de salud no abordados a tiempo por todos los grupos políticos. Es un tema que siempre se toca en campaña y después no se hace nada. Nos cuesta abordar los temas con la verdad absoluta para que distintos colores políticos se pongan de acuerdo en puntos en común. Se le exige grandeza a la clase política para que la salud no se mire desde un sesgo político”.

La coyuntura descrita por Montiel genera que la salud pública se vea cada vez más recargada y cuente con recursos finitos para dar respuesta.

Esto se traslada a la situación en la que se encuentra el Hospital, el cual es definido por Montiel como “el fiel reflejo de la falta de respuesta en salud”.

En esta dirección, detalló que “tenes dos hospitales, uno de muchos años que no ha tenido los elementos de manutención como requiere un edificio de tantos años, y otro terminado en un 40%, donde entre el 15 y 20% tiene problemas de goteras, de cielo rasos, porque se hizo mal y por falta de mantenimiento”.

Además, el director del efector público informó que en el Hospital trabajan aproximadamente 1290 personas de las cuales entre 800 y 900 pertenecen a planta. La carga laboral es de 36 horas semanales con un sueldo aproximado de $400.000. También reveló cuánto percibe en su cargo: “Yo estoy cobrando $504.000”.

No obstante, Montiel se mostró esperanzado de que la realidad cambie, aunque sabe que eso no será de la noche a la mañana.

“Yo formé parte de un grupo de salud para elaborar un informe sobre el estado del sistema de en la provincia que se llama PES (Programa Entrerriano de Salud) y eso se lo hemos presentado al gobernador, donde parte de su mensaje era que iba a fortalecer la salud pública y la educación”, mencionó.

Y agregó: “He escuchado al gobernador, y me dio sorpresa el grado de conocimiento que tiene del estado de la salud de Entre Ríos y de la decisión política de cambiar eso. Obviamente que somos conscientes que de un día para el otro no se va a cambiar y es parte de un paquete de medidas del Programa Entrerriano de Salud. En pos de eso estoy donde estoy y espero que sea lo que se logre en estos 4 años”.