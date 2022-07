Jorge Rial dio explosivos detalles sobre el agresivo llamado telefónico de Daniel Vila en la tarde del lunes 11 de julio durante un corte de Argenzuela (C5N). El conductor se explayó respecto al tema y contó que ya había sufrido peleas con el dueño de América TV cuando trabajaba en Intrusos.

En una nueva emisión de Argenzuela (C5N), Jorge Rial aseguró que se sintió intimidado por la amenaza de Daniel Vila "porque es un tipo muy importante". Luego de mostrar en pantalla una captura del registro telefónico de llamadas, donde aparecía el nombre del empresario, dio escandalosos detalles.

"Es gravísimo que un empresario de medios amenace a un periodista por una información. La frase 'cagar a trompadas' es una frase bastante común dentro de América... Me duele mucho que Vila esté ahora de ese lado, habíamos construido algo societario, que América facturara y sea respetado", expresó.

"En un momento me dijo 'fracasado'. Puede ser, TV Nostra fue un fracaso, mío y del canal. Pero durante 20 años hice un éxito con Intrusos. Yo puedo fracasar una vez, el problema es que en América fracasan 12 veces por día", disparó filoso sobre la programación en la señal.

"Me dijo que él me mató el hambre... eso es despectivo, no fue así. Después también me dijo algo que tiene que ver con el machismo... me dijo 'me chupaste la p*ja durante 20 años'. Es despectivo, parte de un pensamiento que lo viví", agregó Rial.

Acto seguido, el conductor reveló la situación violenta que se vivió cuando trabajaba en Intrusos: "Cuando yo llevé el feminismo a Intrusos a un lugar por donde nunca se lo esperaron se me armó quilombo, con el pañuelo verde... no se podía hablar. Me comí caras largas, me dijeron que no les gustaba el feminismo. Después cuando mi hija tuvo un problema se aprovecharon para correrme dos meses del aire. Me quisieron hacer un Golpe de Estado. No pudieron, porque me necesitaban y volví".

Además, recordó otra situación de violencia: "Cuando fue el quilombo de Fantino con Natacha (Jaitt), tuvimos una reunión y yo me quejé y dije que estaba mal, que el canal no lo cuidaba. En ese momento se levantó el hijo de Daniel Vila, ese día asumía como director, y me invitó a pelear, adelante de todos. Se me tiró encima. Lo tuvieron que parar".

Jorge Rial agregó que muchos colegas de América se solidarizaron con él pero pidieron que no los nombren por miedo. "¿Si amenaza a un periodista del otro lado, que debe pasar adentro, no?", se preguntó retóricamente.

A todo esto, el conductor de C5N afirmó que la amenaza de Daniel Vila lo intimidó: "Es un tipo poderoso, no es un cuatro de copas. La amenaza fue intimidante, porque es él".

Cabe señalar que el llamado del empresario se dio luego de que el conductor hablara sobre la crisis y las internas en América TV: "¿Qué información le molestó? Que (Alejandro) Fantino se va a fin de año. Lo confirmo, no los aguanta más y se quiere ir. Ya hay abogados de Fantino para terminar el contrato a fin de año. Y después existió el focus group del programa de Florencia Peña y todos los programas. A Flor la dejaron sola y algunos ya dicen que no llega a fin de año. Otros dicen que le molestó la foto de su hijo, Agustín Vila, de vacaciones. Es una persona mayor, pública y la foto la sacamos de redes sociales"

Qué dijo Jorge Rial sobre la amenaza de Daniel Vila

En la tarde del lunes 11 de julio, Jorge Rial contó al aire de Argenzuela, su programa diario en C5N, que fue amenazado durante un corte comercial. Si bien no dio nombres dijo que se trataba de un destacado empresario. Horas más tarde, finalmente reveló que se trataba de Daniel Vila, uno de los dueños del Grupo América.

En diálogo con Pablo Duggan para De Vuelta, su programa en Radio 10, Jorge Rial dijo: "Fue Daniel Vila la persona que me llamó en el corte para amenazarme y decirme que me iba a cagar a trompadas, me dijo que era un muerto de hambre, y un hijo de p*ta".

"Nunca me había pasado. Le molestaba la información que estábamos manejando, de los problemas de programación de América TV y de pagos de sueldo y aguinaldos. Yo me fui del canal en los mejores términos. No me dijo ni hola, empezó a amenazar e insultar con que me iba a bajar los dientes, que me iba a venir a buscar. Está todo grabado", detalló.

"No se qué pudo haber molestado. No tengo nada en contra de América, es información. Pero me amenazó el dueño de uno de los medios más grandes del país. Es un tipo que tiene que valorar y defender la libertad de expresión por sobre todas las cosas. Me llamó fracasado. Estuve 20 años dándole al canal un programa con el mayor rating", siguió.

"Quiero hacer hincapié en que es un tipo que tiene medios de comunicación... Lo que pasó hoy es una locura, estaba totalmente sacado, me dijo una guarangada atrás de la otra. No me va a pedir disculpas", aseguró. "Se fue al carajo por la información que dimos", sostuvo.