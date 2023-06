Jorge Rial apuntó contra Luis Ventura a través de un tuit desde España y el periodista le respondió de una irónica forma en A la Tarde (América TV).

El periodista compartió una imagen desde Parque del Retiro en Madrid, donde está de vacaciones con su novia, en la cual se le puede ver disfrutar de un libro mientras descansa descalzo en una especie de picnic. Sin embargo, la foto fue acompañada por un mensaje para Ventura, quien el día anterior se mostró enojado por el mensaje que Rial le había enviado a Morena, para pedirle que se aleje de Luis.

"No me morí pero cuentan que me apareció un viudo despechado. Así estoy de preocupado. No se gasten", escribió irónico Rial, en referencia a las declaraciones de Ventura.

Luis Ventura se vistió de viudo para responderle a Jorge Rial en A la Tarde

Cerca de las 15:47 horas, Luis Ventura entró al estudio de A la Tarde (América TV) vestido completamente de negro con una pollera larga, unos lentes de sol y una flor ave del paraíso; de esta forma, se burló de la forma en la que Rial lo llamó "viudo despechado".

"No tengo claro si era viudo o viuda, así que tengo las dos alternativas. ¿Está en Bogotá? No podía viajar en avión, no sé cómo se aguantó 14 horas hasta Madrid. Estoy en shock", respondió Ventura con una sonrisa irónica.

Además, Luis comentó: "Si todo esto sirvió para que se acercara a Morena, en buena hora. Le mandó un mensajito diciendo que yo era una mierda...".