El Presidente de la Junta de Gobierno de Parera, Pastor Britos y Gobernador Basavilbaso continúa atendiendo a los vecinos en el galpón de la Junta, ubicada en Parera, que tiene sus años y muy pocas mejoras. El piso es de tierra y no cuenta siquiera con un baño. El dirigente se quejó por el pésimo estado de la ruta 51 en el tramo entre Urdinarrain y Parera. Dijo que amen de algunos planes, las remesas de dinero que reciben las juntas son insignificantes.

Por Fabián Miró

Para llegar a Parera se lo puede hacer por Palavecino transitando parte del camino que tiene ripio y otro que es de tierra y que está en buenas condiciones, al menos en tiempos de sequía o de lluvias escasas. Otra alternativa es la de hacerlo por Urdinarrain. Desde la ruta, transitar unos diez kilómetros (Ruta 51) que presentan baches muy peligrosos en dirección norte-sur fundamentalmente por lo que las personas que circulan y conocen el lugar cambian de mano para evitar los baches en una ruta relativamente nueva donde queda la sensación que no hubo control dela obra que se estaba levantando, como así también la ausencia de balanzas que controlan el peso de los transportes.

Llegamos a Parera. En el viejo galpón de la Junta de Gobierno no esperaba José Bournisen, titular de las juntas de gobierno de la mencionada Parera, Pastor Britos y Gobernador Basavilbaso. El galpón cuenta con piso de tierra y no tiene baño. En el mismo terreno se aprecia el esqueleto de lo que iba a ser la construcción de oficinas.

Bournissen detalló que le da “vergüenza atender a la gente que viene a hacer trámites, hacer algún pedido, presentar una inquietud en un galpón con piso de tierra que cuando llueve se transforma en barro y sin un baño, razón por la cual la gente tiene que pedirle permiso a los vecinos para usar los sanitarios en el caso de que sean de Britos o Basavilbasso.”

Sobre la ruta y los pozos que tiene la 51 hasta Urdinarrain dijo que ha “efectuado reclamos a los legisladores del departamento, pero hasta el momento nada se ha hecho. También se lo manifesté al Diputado Mattiauda (Oposición), pero todo sigue igual o peor porque la carpeta asfáltica continúa deteriorándose lo cual es un peligro para toda la gente que transita.” Otro tema que preocupa a Bournisen es el de “la alta velocidad con la que pasan muchos vehículos frente al casco urbano en una zona donde vive gente y andan muchos chicos. Pedimos un mejor sistema lumínico que todavía seguimos aguardando para seguridad de todos los que vivimos porque con carteles que marcan 40 de máxima no alcanza y la gente piensa que dice 140 no 40 por como hunde el pie en el acelerador”.

Comentó que cuando “vinieron funcionarios de Paraná no podían entender como trabajamos de esta manera y sin un baño siquiera. He hablado con los coordinadores de Juntas de Gobierno Joaquín Villanova y Gerardo Ferreyra para darle un principio de solución a una situación que no da para más”.

Destacó que “no todas son pálidas y hemos recibido algún tipo de ayuda del gobierno y se están arreglando y poniendo a nuevo 600 metros del tramo de la vía del ferrocarril que pasa por el medio del pueblo”

La construcción de la ruta, más allá del estado de la misma que llama la atención por ser nueva, aumentó el valor de los terrenos y mucha gente “ha comprado terrenos para construir casas en lo que es inicio de un negocio inmobiliario que le viene muy bien a la localidad”.

Gracias al “Manos a la Obra, podemos colocar brosa en las calles, aunque el 1.500.000 que recibimos para Parera, la misma cifra para Britos y planes de 150.000 para cada persona en materiales y el aumento del material se nos hace complicado cristalizar en hechos las obras que teníamos planeado”.

Contó que en Parera “no tenemos cloacas, cada cual tiene su pozo que vaciamos con un viejo tanque, pide jubilación a gritos, desagotamos con el cobro de un pequeño plus por el servicio”, Detalló que el pueblo de campo tiene el “servicio de agua potable en todas las casas, pero con una cañería que data del año 45, algo viejo que hay que cambiar. Por eso estamos realizando gestiones con el director de Enhosa (Enrique Cresto), para modernizar el sistema. El arreglo lo , cada vez que se rompe un caño, lo hacemos nosotros, consistiendo el arreglo en colocar una abrazadera que cuesta 16.000 pesos que cuesta conseguir si se tiene en cuenta que por el servicio se percibe 350 pesos por vecino”.

La maquinaria que cuenta la Junta si bien todo funciona es obsoleta. “Tenemos un tractor Hanomag y un Fiat 800 que se compró en esta gestión al que se le colocó una pala”. Señaló que “milagros no podemos hacer con los 180.000 pesos que recibimos mensualmente por Parera y otros 100.000 por Britos y Basavilbaso. Basta con arrimarse a una estación de servicio a cargar combustible, comprar aceite, algún filtro, combustible para las motoguadaña para darse cuenta de que los que nos envían es muy poco para el movimiento y las tareas que se realizan en el lugar”.

Finalizó diciendo que se “está recuperando el club de Parera en el cual está trabajando una comisión interina hasta que se haga una asamblea general”.