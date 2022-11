Por Fabián Miró

El Presidente de Farer, José Colombatto, conversó con Ahora ElDía y dijo que “en cada exposición rural a lo largo y a lo ancho del territorio provincial nos abocamos a contar la realidad del sector utilizando el atril que tiene cada rural para decirle al gobierno cual es la situación y como está el sector agropecuario”. Manifestó que uno de sus deseos es de que “ese atril se transforme en algo distinto, un lugar en el que podamos felicitar a los gobernantes, en donde podamos decir de que el campo está trabajando con amplia libertad, que no hay retenciones, que el campo es la olla que siempre utilizan para raspar. Entiendo que algún tendrá que venir ese cambio y estar con algún funcionario hablando de políticas acordes para el sector y no luchando para que no nos suban los impuestos, que no aumente desmesuradamente el Inmobiliario Rural, por el estado de los caminos, por lo que viene de antaño como el caso de Vialidad al que no le vemos solución. Sé que cansamos con estos temas, pero no le veo visos de solución a nada de lo planteado”.

En este 2022 tuvo la oportunidad de estar en “la Expo Activa de la República Oriental del Uruguay y noté que la relación entre un gremial uruguayo y un funcionario del gobierno es otra. Se encuentran, conviven en la Expo y el lunes los despachos del gobierno están abierto para solucionar los problemas, escuchar inquietudes del sector productivo. En Argentina diría que son pocos los funcionarios que vienen, salvo el Secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, de la Nación que estuvo en la última edición de la Expo de Gualeguaychú, a quien cuando era ministro en Entre Ríos lo invitamos para que este en las rurales. Es más, la mayoría de quienes integramos la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos queremos que los funcionarios estén en los eventos, que acompañen y vean la realidad del sector. Bahilllo vino a Gualeguaychú, a una rural que conoce y de la cual también fue parte, en un gesto que fue bien visto, valorado en otras entidades como en Confederaciones Rurales Argentinas. Nosotros dijimos lo que teníamos que decir, él recogió el guante y dijo lo suyo, siempre en un marco de respeto”.

Opinó que Bahillo, como Secretario de Agricultura, está “dando un paso importante, aunque no sé hasta dónde lo dejarán seguir avanzando, hablando sobre distintas problemáticas, diciendo que no está de acuerdo con las retenciones. Vemos a un Secretario que desde su lugar elige jugársela en un espacio político que tiene diferencias internas, y muchos de ese espacio no están conforme con su discurso, pero entiendo, por Bahillo, que interpretó que cuando más retenciones se le impone a la producción, el campo desarrolla mucho menos el enorme potencial que tiene”.

Referente a la Ley de Humedales recordó que “como Médico Veterinario tuve la oportunidad de trabajar en la zona de Islas, conozco la idiosincrasia de gente que hace patria con su labor diaria en un ambiente que no es para cualquiera. He visto a familias criar, en tiempos de inundación, a sus hijos en balas, en casas de alto con el agua rodeándolos, sufrir en tiempos de sequía. Y duele que gente que no tiene la más pálida idea de lo que es vivir en la isla y trabajarla opine tan alegremente sin saber, y lo peor del caso echarle la culpa a una persona de quemar las islas, cuando el isleño vive en un lugar donde tiene a su familia, sus instalaciones, su casa, sus animales, su quinta. Es una locura lo que pretenden algunos legisladores. No tiene asidero alguno”.

Señaló que el 70% de las “divisas que genera este país viene del “sector agropecuario, un sector más sin dudas, pero que aporta mucho en un momento en el cual la escasez de divisas es notoria, con una cantidad de pequeñas y medianas empresas paradas por no contar, primero, con un dólar competitivo y segundo por no poder importar insumos como herramientas que requiere un Pyme. El dólar soja que fue “un adelanto de venta del grano vino a tapar ese hueco que el gobierno no puede destapar desde otro lugar, pidiéndole al sector que liquida como finalmente pasó, haciéndose de dólares para que las pequeñas y medianas empresas de las cuales muchas no están ligadas al campo puedan mantener su producción y valiosas fuentes laborales”.

Respecto a La Ley de Consorcios camineros en la ruralidad, indicó que “desde Farer nos expedimos, a diferencia de Federación Agraria y Fedeco a quienes respetamos, manifestando que no estamos de acuerdo con la Ley de Consorcios Camineros, básicamente por una cuestión de sentido común. La Dirección Provincial de Vialidad tiene presencia en todo Entre Ríos y desarmar esa estructura nos parece una injusticia, como también que no haya una política vial que venimos pidiendo desde hace largo tiempo. No se ha hecho y pareciera que el gobernador, Gustavo Bordet, no la ha quiere implementar, tampoco se ha modernizado el parque de maquinaria vial. La estructura está, pero falta la decisión política no está en lo que es un reclamo permanente desde que Bordet asumió hace siete años. Creemos en la DPV, en el funcionario, pero el estado tiene que poner a funcionar a Vialidad en serio. Que la repartición deje de ser una caja política, que se terminen los vicios que tiene, siendo lo mencionado uno de los grandes desafíos que deberá asumir el gobernante que venga, teniendo en cuenta que la red vial entrerriana es tan grande como complicada por la diversidad de suelos, geografías diferentes, donde cada departamento tiene su impronta”.