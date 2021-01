José Colombatto: "El gobierno nacional volvió a mentirle al campo"

Puntualmente, calificó a la “medida como una locura que no tiene sentido. El sector viene de sufrir ataques a silo bolsas, quema de campos con cultivos, avasallamiento contra la propiedad privada, en una provincia, Entre Ríos, que atraviesa una seca terrible, además de sufrir, el productor entrerriano una carga tributaria altísima con impuestos impagables, siendo nuestra provincia una de las más caras con un impuesto inmobiliario alto.”. Sostuvo que el chacarero “paga cifras elevadas y no recibe- del Estado- , nada a cambio. Seguimos adoleciendo de buenos caminos, puentes que se caen- el ubicado en Paso de Muller en el 2014- , no se arreglan, no se cambian, escuelas que se cierran por falta de alumnos, establecimientos que dejan de producir”.

Señaló que el cierre de las exportaciones “es un golpe muy grande para nuestra provincia que produce mucho maíz con un cordón avícola importante; mientras que en Córdoba, Cartez (Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona) que pertenece a Confederaciones Rurales Argentinas, la gente está muy nerviosa en un lugar donde se produce el 60% del maíz que se hace en el país. Esto va a traer cola, y seguramente habrá movilizaciones para repudiar la medida”.

Dijo que el productor entiende que “si no se mueve ahora, van a venir por todo, pasando en limpio por el trigo, la leche, la carne, retornando, advierte, a una receta que tanto daño le hizo al país, como lo fue, años pasados, la baja de 11 millones en el stock bovino, el cierre de 3000 tambos en la provincia”. Señaló que “disgusta y genera bronca que los funcionarios actuales no entiendan de que estos métodos son regresivos, y lo único que logran es dañar al productor y desalentar a aquel que quiere invertir, hacerle cambiar la óptica. El horizonte, con este panorama es poco claro, y nadie se arriesga a invertir, debido a que el gobierno, de un día para el otro, cambia todo”. Cerró diciendo que “lo del maíz es más de lo mismo, aunque no deja de sorprender el nivel destructivo que tiene el gobierno que encabeza Alberto Fernández”.

Disgusto de la Comisión de Enlace

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias expresó su más absoluto disgusto ante la decisión política, tomada por el Gobierno nacional, por la que dispuso el cierre de la exportación de maíz. Destacaron que se trata de una medida que va a contramano de todo lo esperable, de lo que creemos que debe hacerse y del sentido común.

Este año ha sido muy complicado para el país, y para los productores, y “creíamos que, luego de que el propio Presidente Fernández nos asegurara que no volverían este tipo de medidas, ya no había lugar para acciones inconsultas”. Evidentemente, señala el comunicado “volvieron a defraudar al campo y a todo el interior productivo con una decisión que además vuelve a generar una nueva transferencia de recursos de la producción primaria a otros eslabones de la cadena”.

La comisión de enlace sostiene que “a esta altura, cuando los productores necesitamos reglas claras, previsibilidad y apoyo del Estado para salir adelante y superar los muchos problemas que ya veníamos arrastrando, profundizados por la pandemia de Covid-19, este tipo de medidas son un contrasentido”

maiz dos.jpg

Destacaron que el “no poder exportar impide el ingreso de divisas al país y, a la vez, genera una gran crisis de confianza, que impacta negativamente sobre el precio de la producción y pone en duda la intención de siembra de este y otros productos”. Y es que, con este tipo de medidas, el productor “interpreta que sigue funcionando la discrecionalidad y la arbitrariedad, en lugar de la lógica y el diálogo”.

“Volvemos a tropezar con la misma piedra, puesta por funcionarios que ya vieron en el pasado los pésimos resultados que dieron medidas similares. No se entiende por qué esperan resultados diferentes, aplicando las mismas recetas. Como miembros del gobierno deberían bregar por mejorar las condiciones productivas. Si no quieren hacerlo por el bien del sector como debieran, al menos podrían hacerlo por el bien de todo el país. Pero no es así. Por el contrario, se nos sigue castigando, estigmatizando, a través de la implementación de medidas que -no cabe duda- nos llevarán a nuevos fracasos”, advirtieron.

Indicaron que “no queremos seguir perdiendo productores, y que tampoco queremos más medidas inconsultas y tomadas entre gallos y medianoche”. Finalmente dejaron abierta una ventana con la esperanza de “que el gobierno reflexione y vea que este no es el camino. Que cometen, una vez más, un error, que nos perjudica a todos. Están a tiempo de resolverlo. Esperamos que lo hagan”, concluye el comunicado.

Por su parte, también expresaron su rechazo al anuncio de la cartera agropecuaria, los integrantes de la Asociación del Maíz y Sorgo (Maizar). “Este tipo de medidas erosionan fuertemente la confianza y conducen a que inmediatamente se retraiga la producción y las inversiones, situación que llevará indefectiblemente a mayores precios para los consumidores y menos trabajo. El cierre de los mercados logra un efecto contrario al deseado, medidas similares en el pasado dieron como resultado una brutal caída del área sembrada con el cultivo, perjudicando no solo a la producción sino a toda la cadena de valor”, señalaron en un comunicado.

Comunicación oficial sobre las ventas al exterior de maíz

El ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que en el día de la fecha procedió a suspender temporariamente la registración de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) para el producto maíz cuya fecha de inicio de embarque sea anterior al 1 de marzo de 2021, cuando arranca formalmente la nueva campaña 2020/21 del cereal. Queda exceptuado el producto Maíz Pisingallo