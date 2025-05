Esta mañana, en diálogo con Ahora Cero Radio, el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), José Colombatto, se refirió a los recientes dichos de Javier Milei, en los que el mandatario presionó al agro para que liquide la cosecha mientras aún rige la suspensión transitoria de las retenciones.



"Esa declaración cayó muy mal; generó malestar, bronca, porque es no entender, sobre todo al productor mediano y chico, que ya cangeó la mitad de su cosecha por fertilizante, pagó el combustible, pagó la semilla. El productor entiende hace tiempo que el grano es una reserva de valor y va vendiendo a medida que va necesitando. Prácticamente, el mediano y pequeño productor si liquida, liquida poco, y no va a salir a vender por más que el presidente diga que es el momento de vender", expresó.



Y agregó: "Creo que eso es un poco desconocer que alrededor del 60% de lo que trilló en la campaña anterior del productor ya está colocado en pagar insumos sobre todo y para prepararse para la nueva siembra es decir, lo que queda para liquidar no es mucho y tampoco lo va a hacer en forma compulsiva porque también tiene otras herramientas donde puede acceder al crédito y esperar que el momento de vender”.



